リッチェルのベビー用品部門は、低月齢から使用できるベビーチェア「ふかふかリクライニングベビーチェア」を2月上旬からリッチェル公式ウェブショップで発売を開始し、順次全国のベビー用品専門店などで販売する。

ふかふかリクライニングベビーチェアは、月齢に合わせて背もたれの角度調節ができるベビーチェア。背もたれ背面のベルト調節によって、腰すわり前には背もたれを倒して寝かせ、腰すわり後は背もたれを起こして座らせておくことができ、成長に合わせて長く使用できる。



「ふかふかリクライニングベビーチェア」

商品特長は、背もたれ背面のベルトで角度調節できる。背もたれを倒して寝かせておくことができる。背もたれを起こして座らせておくことができる。独自の弁でスピーディに片付けができる。風通しのよい場所にかけて乾かすことができる。ストッパーを足で押さえることで、チェアが一緒についてくることがなく、ラクに抱き上げできる。空気ポンプ（市販品）を使わず簡単に膨らますことができる。小さくたためるので収納や持ち運びに便利だとか。

［小売価格］3960円（税込）

［発売日］2月上旬

リッチェル＝https://www.richell.co.jp