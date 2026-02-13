¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡¢¹âÊÝÎäÎÏ¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¡¼¥é¡¼II¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö15L¡×¥µ¥¤¥º¤È¿·¿§¤òÄÉ²Ã¤·È¯Çä
¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë¥Ö¥é¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó»ö¶ÈÉô¡Ê°Ê²¼¡¢¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÇÉ¤Î¿Í¡¹¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÄêÈÖ¥½¥Õ¥È¥¯¡¼¥é¡¼¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¡¼¥é¡¼II¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿·¥µ¥¤¥º¡Ö15L¡×¤È¿·¥«¥é¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¡¢2·î¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¡¼¥é¡¼II¡×¤Ï¡¢2016Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢·ÚÎÌ¤«¤ÄÂçÍÆÎÌ¤ÇÍ¥¤ì¤¿ÊÝÎäÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ìó10Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤´Ö¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä³°Í·¤Ó¤ò³Ú¤·¤à¿Í¡¹¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö25L¡×¤È¡Ö35L¡×¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¡Ö15L¡×¤¬²Ã¤ï¤êÁ´3¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×¤È¡Ö¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡×¤Î2¿§Å¸³«¤Ë¡¢¡ÖÉ¹»³¤òÆ©¤«¤¹ÀÄ¡×¤ËÃåÁÛ¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ë¡¼¡×¤È¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿É¹¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡Ö¥¢¥¤¥¹¡×¤Î2¿§¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿Á´4¿§¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¡¼¥é¡¼II¡×¤Ï¡¢¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤â¡¢¤É¤Î¥«¥é¡¼¤â¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¥¯¡¼¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÉô³èÆ°¡¢ÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª»þ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤äÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¡¼¥é¡¼II¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¸ü¤µÌó15mm¤ÎÃÇÇ®¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö15L¡×¤ÏÌó32»þ´Ö¡¢¡Ö25L¡×¤ÏÌó42»þ´Ö¡¢¡Ö35L¡×¤ÏÌó49»þ´Ö¤ÈÊÝÎäÎÏ¤¬¹â¤¯¡Êµ¤²¹25¡Þ2¡î/¼¾ÅÙ35¡Þ5¡ó¤Î´Ä¶²¼¤Ç¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍÆÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ¹¤òÉß¤µÍ¤á¡¢Ìó¡Ý12¡î¤Î¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î²¹ÅÙ¤¬10¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ò·×Â¬¡Ë¡¢1Çñ2Æü¤ä2Çñ3Æü¤Ê¤É½ÉÇñ¤òÈ¼¤¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢¿·ÅÐ¾ì¤Î¡Ö15L¡×¤Ï¡¢ÊÝÎäÎÏ¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éô³èÆ°¤ä¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»î¹ç¤ä¹ç½É¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬·ÈÂÓ¤¹¤ë°ûÎÁ¤äÊä¿©¤ÎÊÝÎä¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¡¼¥é¡¼II¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ë¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤ò³«¤±¤º¤ËÁÇÁá¤¯Ãæ¿È¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡×¤òºÎÍÑ¡£³°µ¤¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤·¡¢ÆâÉô¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÄ¹¤¤ÊÝÎä»þ´Ö¤ò¥¡¼¥×¤µ¤»¤ë¡£Çã¤¤Êª¤ÎºÝ¤Î¿©ºà¤ä°ûÎÁ¤Ê¤É¤ÎÊÝÎä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¤¥ì¥¸¥ã¡¼¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¡¼¥é¡¼II¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢É½À¸ÃÏ¤Ë¿åÇ¨¤ì¤Ë¤â¶¯¤¤ÂÑ¿å°µ2Ëü5000Ð¤ÎTPE²Ã¹©ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢±«¤Ê¤É¤ËÇ¨¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤È¤«¡£¹³¶Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¡¢¼è¤ê³°¤·¤Æ´ÝÀö¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¤ËÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÊÝÎäºÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¾ÀÜÉ¹¤òÆþ¤ì¤ÆÎä¤ä¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»ÈÍÑ¸å¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤âÊØÍø¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¡¼¥é¡¼II¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¹â¤¤ÊÝÎäÎÏ¤ò¥¡¼¥×¤··ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ï¡¼¥É¥¯¡¼¥é¡¼¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¼ýÇ¼ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö15L¡×¤Ï500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òºÇÂç12ËÜ¡¢¡Ö25L¡×¤Ï500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òºÇÂç20ËÜ¡¢¡Ö35L¡×¤Ï2L¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òºÇÂç9ËÜ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¹ñÆâ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê500ml¡¢2L¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÁÛÄê¡£Ã¢¤·¡¢°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ì¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¡¼¥é¡¼II¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥¯¡¼¥é¡¼¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ò¥Ï¡¼¥É¥¯¡¼¥é¡¼¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë±¿ÈÂ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤ÊØÍø¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¡¼¥é¡¼II
¡¡15L¡§6600±ß
¡¡25L¡§8250±ß
¡¡35L¡§9460±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2·î¤«¤é½ç¼¡
¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡áhttps://www.coleman.co.jp