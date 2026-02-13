ＮＨＫは１３日、２６年後期の連続テレビ小説「ブラッサム」の出演者を発表。ヒロインの父親役には、意外にも朝ドラ初出演のベテラン俳優が決まった。

「ブラッサム」は作家・宇野千代さんをモデルにした物語。ヒロインの葉野珠を石橋静河が演じる事が決まっている。

この日は他の出演者を発表。ヒロインの父を演じるのが渡部篤郎。意外にも、朝ドラは初出演となる。渡部は同局を通じ「オファーを受けた時は、素直に嬉しかったです。４０年近く俳優をやってきて、まさかの初の朝ドラ、そしてヒロインの父親役。ようやくご縁をいただけたのだなという思いです。脚本に描かれたものをきちんと演じることに集中し、皆さまのご期待に添えられるように精いっぱい務めたいと思います」とのコメントを発表した。

継母役は国仲涼子。「ちゅらさん」でヒロインを演じて以来の朝ドラとなる。「この仕事を続ける中で、『４０代で朝ドラヒロインの母親役を演じたい』と強く思うようになりました。それは朝ドラ『ちゅらさん』で母親役を演じられていた田中好子さんの存在がとても大きく、当時、公私にわたって支えていただいていたからです。この度、ブラッサムの母親役のお話をいただき、嬉しさで涙がこぼれました」とコメントした。

また大阪制作の朝ドラに欠かせない俳優・楠見薫がヒロインの友人の母として出演決定。「ふたりっ子」に始まり、実にこれが１１作目。他にも松元穂香、八嶋智人、木竜麻生、華優希、中井千聖、工藤阿須加、三浦誠己、山田真歩、金子大地の出演が発表された。