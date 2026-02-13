左アキレス腱の損傷でワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の出場を辞退した阪神・石井大智投手（２８）の代替選手として、西武の隅田知一郎投手（２６）を選出したと発表した。

隅田はリリースを通じて「改めて身が引き締まる思いです。日本を代表して戦う責任と誇りを胸に、任されたポジションで自分の持ち味をしっかり発揮し、日本の勝利に貢献できるよう一球一球全力で腕を振っていきたいと思います」とコメントした。

隅田は昨季２３試合に登板し、初の２桁となる１０勝（１０敗）を挙げ、防御率２・５９をマークした。侍ジャパンでは２４年１１月の第３回プレミア１２に出場し、４試合に中継ぎで登板した。

井端弘和監督はこの日、１４日から始まる宮崎での合宿を前に報道対応。西武・平良、阪神・石井が相次いで故障により代表辞退となったことを「相当ショックでしたが、これはみんなでカバーしていくしかない。平良投手、石井投手の分までみんなで頑張っていきたい」と話した。

新たに選出される選手に対しては「急ピッチで上げるのは非常に大変なところもあると思う。早めにアジャストしてもらうしかないのかなと思います」と適応を求めた。

阪神・石井は１１日の紅白戦で負傷降板。阪神は１２日、大阪府内の病院で「左アキレス腱の損傷」と診断され、ＷＢＣへの出場辞退を日本野球機構（ＮＰＢ）に申し入れたと発表した。阪神・藤川球児監督は涙を流し「チーム全員が悲しんでいますね。選手はそれぞれギリギリのところで、挑戦してるということを分かっていただけたら」と話していた。