「3年で年商1億円」。昨年9月にコーヒー事業への参入を表明した元テレビ朝日の竹内由恵さん。その高い目標は大きな話題を呼びました。「正直、当時はビジネスをわかっていなかった」と明かす竹内さん。しかし実際に事業をスタートした今、彼女の目には単なる絵空事ではない、新たな覚悟が宿っていました。「もっと上を目指さなければ」── そう語る真意に迫ります。

【写真】400万円投じた巨大焙煎機「納入はクレーン車で」竹内さんの覚悟を感じる（5枚目/全9枚）

肩書きでも経験でもなく、やりたいことを選び直した

25年12月に下北沢で限定オープンしたポップアップストアにはたくさんの人が竹内さんの淹れたコーヒーを飲みに訪れた

── 昨年9月にコーヒー事業への参入を宣言されました。フリーアナウンサーとして既に活躍されているなか、ゼロから起業しようと思ったのはなぜですか？

竹内さん：自分自身で人生の舵を切ってみたいと思ったからです。1月に40歳になりましたが、同年代の一般的な会社員の方は、自分で決断していろいろ動かせるようになってくる立場になるころだと思うんです。ところがアナウンサーの仕事は、依頼を待ち、用意していただいた箱の中で自分の役割を果たすことが期待されます。期待に沿ったことで評価してもらうことよりも、自分で決断するほうに回ってみたいと思ったことが大きかったです。

── なぜコーヒーだったのでしょうか？

竹内さん：学生時代はコーヒーが趣味と言えるほどではなかったのですが、就職後に丸山珈琲さんで初めてスペシャルティコーヒーに出合ったことが、人生で大きな転機でした。「こんなに美味しいものがあるんだ…！」と衝撃を受けて、本当に感動したんです。事業を行うと考えたときには、ずっと好きだったコーヒーのことしか思い浮かびませんでした。

── 実際にカフェで働いていたこともあったそうですね。

竹内さん：2019年に結婚したのを機に、テレビ朝日を退職して浜松へ移住しましたが、アナウンサーを辞めてからどうするか、当時はまったくプランがありませんでした。「自分がやりたいことは何かな」と考えたときにコーヒーだと思い、まずはカフェでアルバイトを始めたんです。

── そのころからコーヒーで起業したいと思っていたのでしょうか？

竹内さん：うっすらとは思っていたんですけど、覚悟というまでの気持ちはまだなくて。フリーのアナウンサーとしての仕事を始めていたこともあり、そちらでも頑張りたい気持ちがありました。だから、できる限りのペースでコーヒー焙煎を勉強したり自宅でやったりを続けるという感じでしたね。

── 販売しているコーヒー豆は、竹内さん自身が焙煎されているそうですね。

竹内さん：浜松に移住して半年後くらいから、自宅で手網焙煎や手回し焙煎をしていました。最初の道具はフリマサイトで3万円くらいで購入し、1年後くらいには勉強用に70万円ほどの小型焙煎機を買って、家で実践していました。

── どういったタイミングで、実際に事業として走りだすことを決めたのですか？

竹内さん：フリーでアナウンサーを始めてしばらくして、「このまま続けたとしても、これ以上、伸びないし活躍の場は広がらないかもしれない」と考えるようになっていました。そんななか、2024年の夏に子どもからうつった風邪をこじらせて入院したんです。ひとりでいろいろと考える時間があったことでこれまで蓄積していた考えがはっきりし、「事業を始めたほうがいい」と思えました。

── そこから実際に事業開始を発表するまで1年ほどですから、スピードは速かったですね。

竹内さん：始めようと決意してからほどなくして「いい焙煎機がある」という情報を耳にしたんです。自分が理想としているような焙煎機がちょっとお安く買えるということでした。その後は「焙煎所によさそうな場所があるよ」という話など、立て続けに情報がバーっと来るようになって。「やっぱり波が来るときは来るんだ」と思ったのを覚えています。

「3年で年商1億」は、正直わかっていなかった

豆の性質によって焙煎温度を細かく調整するなどして、自分なりに焙煎の仕方をつかんでいるそう

── コーヒー事業をやるとしても、たとえば竹内さんの知名度があれば、焙煎と宣伝だけに徹することでも成り立ったのではと思うのですが。豆の仕入れから焙煎、受注業務から梱包、発送、そして経営計画まですべてをご自身でやろうとしているのはなぜですか？

竹内さん：これまでメディアで働くなかで、「物事を表面的に整えているだけでは、受け手にはすぐ伝わってしまう」と実感してきました。だからこそ、人前に立つ以上は、自分の言葉でしっかり語れる人でいたいと思っています。そのためには、焙煎だけでなく、事業全体を自分の手でつくる必要があると感じました。これまでの肩書きを活かすよりも、イチから向き合いたいと思ったんです。

── 昨年8月に事業立ち上げを表明されたとき、「3年で年商1億円」という目標を掲げられていました。この数字にはどんな理由があったのでしょうか？

竹内さん：あの数字を考えたときは、正直なところ、ビジネスについてよくわかっていませんでした。言葉と向き合いながら番組を進行する仕事をしてきたので、経営の世界とは無縁でしたから…。ただ、自分なりに計算して「ここまではいけるだろう」というラインより少し上として掲げたのが「1億円」という数字でした。でも実際に事業を始めてみると、「1億円を目指すのは全然違うな」と思い始めたんです。

── それは、1億円は言いすぎたという意味でしょうか？

竹内さん：いえ、「もっと上を目指さないといけない」というふうに思っています。他のコーヒー業界の方々の話を聞いても、私が目指しているようなコーヒー屋さんは、最低限そのくらいの収益が出ています。番組で堀江貴文さんにもお話を伺ったんですが、「会社としては1億がスタートラインだ」と言われました。

── 一般の方々からは「3年で年商1億円」という目標にどんな反響はありましたか？

竹内さん：SNSのコメントなどでは「絵空事だ」じゃないですけど、「コーヒー屋で1億円は無理だよ」みたいな感じのコメントは多かったです。知り合いの方からも、コーヒー業界でちょっとした波風は立ったような話は伺いました。「何を大きなこと言ってるんだ？」っていう。

──「言って後悔した」という気持ちはなかったですか？

竹内さん：後悔はないです。これまでメディアの前で発言してきたなかで、後悔するような発言もたくさん経験もたくさんしてきましたので、もしかしたら感覚が少しマヒしているのかもしれません（笑）。

ただ、そもそもコーヒーで起業しようと決めた背景には、「自分が経験した忘れがたい感動を、多くの人に伝えたい」という思いがありました。それを趣味の延長ではなく、きちんと事業としてやるんだ、という覚悟をどう表せばいいのか考えたときに、行き着いたのが「3年で年商1億円」という数字だったんです。

── 少し否定的な反響に、「なにくそ！」と闘志を燃やすタイプなのでしょうか？

竹内さん：「え、そうなの？」とは思いましたが、そもそも「なにくそ！」と思うほどの知識がありません（笑）。ですが、コーヒー事業にもいろんな形態があります。限られた1店舗の喫茶店でコーヒーを提供していくのであれば、たしかに結構、難しい数字なのかなとは思いますが、ビジネスとしてコーヒーを手広く展開していくのであれば、そんなに非現実的ではないと考えています。

ただ実際に計算してみると、昨年400万円かけて導入した5kgの焙煎機だけではどんなに頑張っても無理ですね（苦笑）。アナウンサーの仕事もある今のスケジュールでは現実的にはできません。それを実現するのであれば焙煎機を大きくするしかないと思っています。すごく根本的なところなのですが…。

── このビジネスに関する本気度と現実との狭間で悩むことはないですか？

竹内さん：仕事柄、ビジネス界の大物のような方々にアクセスできる立場にいるので、みなさんとのギャップを感じてしまう日々です。でも、今いる自分のレベルはそこではないことは明確なので、一歩一歩進んでいくしかないと思っています。進んでいく過程もすごく楽しいんですよ。今まで見えてなかった世界が見えてきたので、挑戦してよかったです。

アナウンサー職や芸能界は特殊なところなので、コーヒー事業に身を置くことで、あらゆる身の回りのものが誰かの決断や試行錯誤でできているんだと学びました。大人としての挑戦のようなものをしていると、日々実感しています。

…

「3年で年商1億円」という目標を掲げるところから始まった、竹内さんのコーヒー事業への挑戦。実際に動き出してみると、想像以上に多くの仕事があることに気づいたそうです。事務作業や資金のやりくり、時間の使い方 ──。アナウンサーとしての仕事や子育てと並行しながら事業を進める日々は、理想だけでは語れない現実の連続だったと言います。それでも、「知らないまま人生を終えていたかもしれないことができる喜び」を感じながら、竹内さんは今日も挑戦を続けています。

取材・文：石野志帆 写真：竹内由恵