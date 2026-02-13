ボーイズグループZEROBASEONE（ゼロベースワン）が、11日にソウル市内で開催された音楽表彰式「第2回ディ・アワーズ」で、2年連続大賞を含む4冠に輝いた。

2年連続で大賞に値する「ディ・アワーズ・ブラックラベル（D AWARDS BLACK LABEL」を受賞し「『ICONIC』にぴったりの賞をいただいて光栄です。ZEROSE（ゼローズ、公式ファン名）がそばで大切な応援と熱い愛情を送ってくれたおかげで、この瞬間を迎えられることができました。愛してます」と話した。

また「ディ・アワーズ・デライト・ブルーラベル」を受賞した後は「昨年に続き、今年も素晴らしい賞をいただき、感謝しています。名前にふさわしいアーティストになるべく、さらに努力します。アンコールコンサートを通じて、2月に日本、3月に韓国でファンのみなさんと会う予定です。ZEROSEのみなさんが前回のツアーで感じた感動が倍増するように準備していますので、ぜひご期待ください」と、18日と19日の横浜公演開催をアピールした。

また「I LOVE YOU」で「今年の歌」賞と「ベストグループ」賞を受賞し、4冠となった。