ボーイズグループ＆TEAMが、4月21日に日本で3枚目ミニアルバム「We on Fire」をリリースする。昨年は、日本と韓国でそれぞれミリオンセラーを達成しており、再びグローバル舞台に挑戦する。

12日には公式SNSで「We on Fire」ロゴアニメーションを公開し、復帰を予告した。韓国メディアの＠スタイルは13日「映像は、闇の中で煙と炎が揺らめく中、金属的な質感のロゴを前面に押し出した。さらに、9人のメンバーによる低いささやきが加わり、緊張感が高まる」と紹介した。

昨年10月28日にリリースした韓国デビューアルバム「Back to Life」で、韓国でも存在感を確固たるものにした。米ビルボードチャート（昨年11月29日付）にも初めてランクインした。ストリーミング、アルバム・音源の販売量、ラジオ放送指標、ソーシャルメディアの反応など、さまざまな指標を総合して集計する「エマージング・アーティスト」チャートでは、1位を獲得していた。

大手エンターテインメント企業HYBE（ハイブ）の日本支社YXレーベルズは「ファンのみなさんからいただいた応援と愛情に支えられ、さらに成長した＆TEAMの熱い26年を期待していただいて構いません。『We on Fire』は、その出発点となるアルバムとして、最高の音楽とステージをお届けします」と伝えた。