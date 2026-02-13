モデルの林ゆめ（30）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。出演中のAMEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（水曜午後10時、全8話）第1話が終了したことを報告した。

「ラブパワーキングダム2第1話ご視聴いただいた皆さんありがとうございます」と感謝し、番組で着用したデコルテ大胆露出の純白ロングドレス姿を公開した。「衝撃のラスト、本当にドキドキでした みんなの感想も教えてね 第2話もお楽しみに！ まだ観てない方はぜひご覧ください」とつづった。

ファンやフォロワーからも「美しい」「かわいすぎる」「キレイ」「ゆめさんがクイーンになることを祈ってます」などのコメントが寄せられている。

林は北海道富良野市出身。16年に上京。IT企業でOLとして勤務していた時にスカウトされ、17年10月にグラビアデビュー。18年にレースクイーンの活動開始。「日本レースクイーン大賞2018」で新人グランプリ受賞。「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー18−19」受賞。Netflix「テラスハウスTOKYO2019−2020」に「吉田夢」名義で出演。21年には写真集「ゆめみごごち」発売。同年に地元の「ふらの観光親善大使」就任。22年には「林ゆめの のんびりネコらいふ」で漫画原作者デビュー。19〜21年に「世界で最も美しい顔100人」3年連続ノミネート。25年9月には富良野で「和牛焼肉 にくだらけ富良野」オープン。今年1月、2nd写真集「ゆめのゆめ。」発売。バストはFカップ。ウエスト53センチで「新世代のくびれ女王」と称される。現在はAMEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（水曜午後10時、全8話）に出演中。趣味はボクシング。身長168センチ。

「ラブパワーキングダム」シリーズは“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋強者はハイレベルな男女の駆け引きを行い、NO・1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティー番組。参加者の投票による“モテランキング”が常時発表され、本気の恋と生き残りをかけてさまざまな感情が交錯しながら“モテバトル”が繰り広げられる。「ラブキン2」の舞台はマルタ。