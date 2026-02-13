¡Ú¥Ñ¥Ñ°éµÙ¡Û¥Þ¥Þ¤ÎËþÂÅÙ74%¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»Ä¤ëÉÔËþ¤È¤Ï?
ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤ÎÄ´ººµ¡´Ø¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤·¸¦µæ½ê¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿²ÈÄí¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Ä´ºº´ü´Ö¤Ï¡2025Ç¯10·î17Æü¡Á19Æü¡¢¢2025Ç¯8·î28Æü¡Á10·î16Æü¡£Ä´ººÂÐ¾Ý¤Ï¡¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ë¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¥¢¥×¥ê²ñ°÷695Ì¾¡¢¢°éµÙ¼èÆÀ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÃËÀ¡£Ä´ººÊýË¡¤Ï¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡¢¢¸ÄÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ª¤è¤Ó¥°¥ë¡¼¥×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤·¸¦µæ½ê¡×
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÎ¨¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¡¢¼ÂºÝ¤Ë°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿²ÈÄí¤ÎÉ¾²Á¤ä²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û¥Ñ¥Ñ¤Î°éµÙ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤ÎËþÂÅÙ
¥Ñ¥Ñ¤Î°éµÙ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤ÎËþÂÅÙ
¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖËþÂ¡×(43%)¤È¡Ö¤ä¤äËþÂ¡×(31%)¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖËþÂ¡Á¤ä¤äËþÂ¡×(74%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×(10%)¡¢¡Ö¤ä¤äÉÔËþ¡×(12%)¡¢¡ÖÉÔËþ¡×(5%)¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È27%¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÄê¿ô¤Î¥Þ¥Þ¤¬ÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û¡ÖËþÂ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¥Þ¥Þ¤ÎÀ¼
»º¸å¤Î¿´¿È²óÉü¤Ø¤Î¹×¸¥¤òµó¤²¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£»º¸å1¤«·î¤Ï¿ÈÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤Ãæ¡¢²È»ö¤ä¾å¤Î»Ò¤ÎÀ¤ÏÃ¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç²óÉü¤äÊìÆý°é»ù¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Àº¿ÀÌÌ¤Ç¤Î»Ù¤¨¤âÂç¤¤¤¡£¡Ö°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¸ÉÆÈ´¶¤òÏÂ¤é¤²¡¢°é»ù¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°é»ù¤ò¶¦¤Ë·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉ×ÉØ¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£Âà±¡Ä¾¸å¤«¤éÝôÍá¤äÌëµã¤ÂÐ±þ¤ò°ì½ï¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°é»ù·Ð¸³¤Îº¹¤¬¹¤¬¤é¤ºÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤¿¤È¤¹¤ë²óÅú¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°éµÙÃæ¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿°é»ù¥¹¥¥ë¤¬¡¢Éü¿¦¸å¤âÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³è¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÌó3³ä¤¬´¶¤¸¤¿ÉÔËþ¤ÎÍ×°ø¤È¤Ï
¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤Î¼èÆÀ´ü´Ö
ÉÔËþ¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬°éµÙ´ü´Ö¤ÎÃ»¤µ¤À¡£1¤«·îÌ¤Ëþ¤Î¼èÆÀ¤¬¡Ö1¤«·îÌ¤Ëþ¡×(43%)¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤°ìÊý¡¢¡ÖÈ¾Ç¯°Ê¾å¡×(12%)¼èÆÀ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤ß¤é¤ì¡¢¼èÆÀ´ü´Ö¤Ë¤Ï¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤È¼èÆÀ»þ´ü¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°é»ù¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤äÃÎ¼±ÎÌ¤Ëº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£²È»ö¤ä°é»ù¤Î·ÑÂ³À¡¢Ìëµã¤ÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ø¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡ûÀèÇÚ¥Ñ¥Ñ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
°éµÙ¤òÍ°ÕµÁ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î½ÅÍ×À¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤ò»öÁ°¤Ë¶¦Í¤·¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°éµÙ´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö°ì¿Í¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤À¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
²È»ö¥¹¥¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°éµÙÁ°¤«¤é¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤È¤Î°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£°éµÙ³«»Ï¸å¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¾õÂÖ¤À¤ÈÉéÃ´¤äËà»¤¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢»öÁ°½àÈ÷¤Î½ÅÍ×À¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¼èÆÀ´ü´Ö¤ä°Õ¼±¤Î¶¦Í¤¬ËþÂÅÙ¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
