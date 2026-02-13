Yahoo!ニュース、2025年に最も活躍したエキスパート8名を表彰 「ベスト エキスパート 2026」授賞式を開催
LINEヤフーが運営するYahoo!ニュースは2月13日、「Yahoo!ニュース エキスパート」に参加する専門家・有識者・ジャーナリスト・クリエイターを表彰する「ベスト エキスパート 2026」授賞式を開催し、2025年に最も活躍したエキスパート8名を発表した。
同アワードは今年で3回目。約1,800名のエキスパートによって2025年に配信された約87,000本の記事と約40,000本のコメントの中から、「オーサー部門」「コメント部門」「趣味・生活領域クリエイター部門」「ドキュメンタリークリエイター部門」の4部門で、グランプリおよび特別賞が選出された。
授賞式では、「Yahoo!ニュース エキスパート」の世界観を体現し、読者に気づきや思考のヒント、行動の変化を促す記事・コメント・映像作品を発信したエキスパートを称えた。
○オーサー部門
グランプリ
ジャーナリスト・神奈川大学特任教授 江川紹子氏
受賞記事：
宮城県知事選・ファクトチェックでデマと戦った河北新報・今こそ「まとも」な地方メディアが大事
特別賞
詐欺・悪徳商法に詳しいジャーナリスト 多田文明氏
代表記事：
「99％詐欺被害の返金は難しい」の言葉を覆し、海外からお金を取り戻した女性が、1％にかけた行動とは？
○コメント部門
グランプリ
同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授 三牧聖子氏
受賞コメント：
米ウクライナ首脳会談に関する記事へのコメント
特別賞
成蹊大学法学部政治学科教授 西山隆行氏
代表コメント：
トランプ政権発足直後の政策動向を解説した記事へのコメント
○趣味・生活領域クリエイター部門
グランプリ
日本茶インストラクター／日本茶ナビゲーター Tomoko氏
受賞記事：
抹茶の爆発的人気で日本製の「茶筅（ちゃせん）」が品薄！日本茶のプロが茶筅選びのポイントをご紹介
特別賞
旅と食を愛する深掘りライター satochin氏
代表記事：
【週末並びレポ】資さんうどん両国店に実際行ってみた！待ち時間、受付方法、注文まで完全ガイド
○ドキュメンタリークリエイター部門
グランプリ
映像ディレクター 佐藤洋紀氏
受賞作品：
主食、崩壊危機。｜主食「米」はどうなるの？
特別賞（Filmmaker of the year）
ドキュメンタリー映像作家 森田雄司氏
代表作品：
ふつうのしあわせ｜「いっそ死んでやろうか」絶望の淵にいた両親が見つけた希望
「Yahoo!ニュース」は今後も、多様な分野で活躍するエキスパートの知見を生かし、ニュースに新たな視点や理解をもたらすコンテンツを届けていくとしている。
