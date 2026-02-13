Ž¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤ÈŽ£¤Ï»þ´Ö¤Î¥à¥À¡ÄÀº¿À²Ê°å¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ëŽ¢¤¦¤ÄŽ£¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤"Çº¤ß¤Î¼Î¤ÆÊý"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÜÅç¸Ìé¡Ø¼«Ê¬¤Î¡Ö¤¦¤Ä¡×¤ò¼£¤·¤¿Àº¿À²Ê°å¤ÎÊýË¡¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¦¤ÄÃ¦½Ð¤Î¸°¤Ï¡Ö²ÃÅÀ¼çµÁ¡×
ËÍ¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥»¥é¥Ô¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¦¤Ä¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¤¦¤Ä¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤ò¼º¤¤¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Ä¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë»å¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï°ìÈÌ¤Ë¡¢¸ºÅÀ¼çµÁ¤¬¿È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¡¢Â¾¿Í¤è¤ê¤âÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÅÀ¤ò¿ô¤¨¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ë¡¢ÉÔËþÂ´¶¡¦ÉÔ½¼Ê¬´¶¤ò¤â¤Á¡¢ËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¼«¸ÊÈÝÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢¿´¤Ï¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¡¢²ÃÅÀ¼çµÁ¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¤äÄ¹½ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢Ä¹½ê¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¡¢¿ô¤¨¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¡¢¤Û¤ó¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤¿¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤
¤Ï¤¸¤á¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª´«¤á¤Ï¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤³¤È¤ä¡¢¿å¤ò°û¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËèÆü¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤À¤±¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï¡¢Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âº¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤í¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¡¢¤½¤Î¤³¤í¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÈÂ²¤Î¾Ð´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤òÇ§¼±¤·¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤È¡¢³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿´¤òÉÂ¤à¿Í¤Û¤É¡Ö»Å»ö¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ö»Å»ö¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢¡Ö»Å»ö¤Ï³Ú¤·¤à¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¡×¡Ö¤Ä¤é¤¯¤ÆÅöÁ³¡×¤È¤¤¤¦´ÑÇ°¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ï¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢³Ú¤·¤à¤È¤«¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦À¼Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡¢³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤¦¤·¤í¤á¤¿¤µ¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦´ÑÇ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤½¤¦¤¤¤¦´ÑÇ°¤Ë¤·¤Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¿Í¤Ï¸½ºß¤Ç¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ÑÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈá´ÑÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤âÈá´ÑÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¤Ï¤Ä¤é¤¯¤ÆÅöÁ³¡×¤È¤¤¤¦´ÑÇ°¤Ë¤·¤Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤é¹¥¤¤Ê»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢µÁÌ³Åª¤ËÆ¯¤¡¢¡ÖË»¤·¤¤¡¢Ë»¤·¤¤¡×¡Ö¡û¡û¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤¿»Å»ö¤Ë¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¤«¡¢¡Ö»Å»ö¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢º£¤Î»Å»ö¤Ë¤ä¤ê¹ÃÈå¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ä¤ê¹ÃÈå¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¥²¡¼¥àÀ¤ä¤ª¤«¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä¼ñÌ£¤ËÀ¸¤¹ÃÈå¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³Ú¤·¤ß¤ä´î¤Ó¤¬À¸¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¸¶°øÃµ¤·¡×¤¬²óÉü¤ÎÂè°ìÊâ
¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï¤¦¤Ä¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¡¢²¿¤¬¤¦¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤º¤Ë¡¢Â¾¿Í¤òÀÕ¤á¤º¤Ë¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤Ä¤é¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ë²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Õ¾ò½ñ¤É÷¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡¦¾Íè¤ËÇùÁ³¤ÈÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë
¡¦¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë
¡¦¾å»Ê¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¶ì¤·¤¤
¡¦²ñ¼Ò¤ò¥ê¥¹¥È¥é¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤«¤é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤ØÅ¾´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥¿¥ë¥»¥é¥Ô¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡Ê¥á¥ó¥¿¥ë¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ÎÂ¦¡Ë¤¬Åú¤¨¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤¬Åú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
²¿¤¬¤¦¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»öÊÁ¤ò¼«Ê¬¤ÇÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¦¤Ä¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÇº¤ß¤Î»ÅÊ¬¤±¡×¤¬²óÉü¤ÎÂèÆóÊâ
Çº¤ß¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ËÂçÊÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö¼«Ê¬¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×
¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×
£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤âÂ¾¿Í¤Ç¤â²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×
¤³¤Î3¤Ä¤Î¤¦¤Á¡¢¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¡¢¤É¤ì¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¾Íè¤ËÇùÁ³¤ÈÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤¬²ò·è¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢º£¤¹¤°²ò·è¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã¯¤«¤Ë½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Æ²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¡¢Ã¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤Ç¤âÂ¾¿Í¤Ç¤â²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÇº¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±Â»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤Î¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Ï¡¢Çº¤à¤À¤±Â»¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Ï¡¢¼êÊü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤¬ÉÔ°Â¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âª¤¨Êý¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë
»ö¼Â¤ä½ÐÍè»ö¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¡¢²ò¼á¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤¹¤ë¤«¤Ï½½¿Í½½¿§¤Ç¡¢¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²ò¼á¡×¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ê¥¹¥È¥é¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼¡¤Î½¢¿¦Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢»à¤Ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¤È»×¤¤µÍ¤á¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È¤¤¤ä¤Ê¾å»Ê¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤«¡¢¡Ö¹ç¤ï¤Ê¤¤»Å»ö¡Ê²ñ¼Ò¡Ë¤ò¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤ÇÆ§¤óÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢¹ÎÄêÅª¡¢Á°¸þ¤¡¢³Ú´ÑÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤é¤¨Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¿´¤ÏÝµ¶þ(¤¦¤Ã¤¯¤Ä)¤·¡¢¤¦¤Ä¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸å¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Æ¡¢¹ÎÄêÅª¡¢Ç½Æ°Åª¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÍè»ö¤ò¡¢¡Ö¹ÎÄêÅª¡¢Ç½Æ°Åª¡¢³Ú´ÑÅª¡×¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¿Í¤È¡¢¡ÖÈÝÄêÅª¡¢¼õÆ°Åª¡¢Èá´ÑÅª¡×¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¿Í¤È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¾ð¡ÊÈ¿±þ¡Ë¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ò¤·¤¤²ò¼á¤òÁª¤Ó¼è¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾º¿Ê¤·¤¿¤È¤¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÖÉô²¼¤ÏÁý¤¨¤ë¤·¡¢ÀÕÇ¤¤â½ÅÂç¤À¡×¤È¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡û¡ûÄ¹¤Î´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¯¤Ë¡Ö¾º¿Ê¤¦¤ÄÉÂ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸Êª»ö¡¢½ÐÍè»ö¤Ç¤â¡¢²ò¼á¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ò¼á¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¿Í¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤êµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢²ò¼á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È°ã¤¦µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²ò¼á¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²ò¼á¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
µÜÅç ¸Ìé¡Ê¤ß¤ä¤¸¤Þ¡¦¤±¤ó¤ä¡Ë
Àº¿À²Ê°å¡¦»º¶È°å
1973Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£ËÉ±Ò°å²ÊÂç³Ø¹»Â´¶È¡£¸¦½¤Ãæ¡¢°ÕÍß¤¬¤ï¤«¤ºÀº¿À²Ê¤ò¼õ¿Ç¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¡£¼«¿È¤¬7Ç¯´Ö¹³¤¦¤ÄºÞ¤òÉþÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡ÖÌô¤Ç¤¦¤Ä¤Ï¼£¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤¡¢¿©À¸³è¤È¹Í¤¨Êý¡¢À¸¤Êý¤òÊÑ¤¨¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢´µ¼Ô¤¬¼«¤éÇº¤ß¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤½¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ëÊý¸þ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¡£¤¦¤Ä¤ÎÍ½ËÉ¤È²þÁ±¤ØÆ³¤¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥»¥é¥Ô¡¼¡×¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¿©»ö¤¬9³ä¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
