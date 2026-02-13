1000円買うごとに500円分チケットバック　創業20周年記念キャンペーン開催【太陽のトマト麺】

トマトラーメン専門店「太陽のトマト麺」は、創業20周年を記念し、2月16日から2月28日までの期間限定で「創業20周年記念企画チケットバックキャンペーン」を開催する。

キャンペーン期間中は、店内飲食またはテイクアウトでの利用1,000円（税込）ごとに、500円分のチケットを1枚プレゼントする。1,000円（税込）の利用で1枚、2,000円（税込）の利用で2枚が配布される。チケットは発行店舗のみで、1人1会計につき1枚まで利用可能。キャンペーンはテイクアウトは対象、デリバリーは対象外となる。

〈20周年記念チケットバックキャンペーン概要〉

◆配布期間

2026年2月16日（月）〜2026年2月28日（土）

◆チケット有効期間

2026年3月1日（日）〜2026年4月15日（水）

◆実施店舗

国内の太陽のトマト麺直営全店

（錦糸町本店、豊洲店、ミーツ国分寺店、青山オーバルビル店、晴海トリトン店、元住吉支店、川崎アゼリア店、福島駅前支店、太陽のトマト麺 with チーズ イオンモール北戸田店、同 イオンモール大日店、同 イオンモール日根野店）

◆キャンペーン内容・注意事項

・1,000円（税込）ごとに500円チケットを1枚配布

・チケットの利用は1人1会計につき1枚まで

・発行店舗のみで利用可能

・現金との交換および釣銭不可

・他サービス（券）との併用不可（株主優待券を除く）

・デリバリーは対象外（テイクアウトは対象）