山形市の新年度の当初予算案が13日内示され、一般会計の予算規模は1171億円余りで過去最大となりました。新たな市民会館をはじめとする市内中心部の再開発に多くの予算が組まれ、市民会館の建設が2026年8月以降に始まる見通しが示されました。



13日内示された山形市の新年度の一般会計の予算規模は1171億4600万円となりました。

これは前の年度の当初予算に比べて11％、額としては116億円余り増え、過去最大となりました。





佐藤孝弘山形市長「全てにおいて物価高騰、人件費高騰で市民会館をはじめとする大規模事業も施設を造ることで予算規模が膨らんでくるが、将来のための投資をしていくということでしっかり進めていきたい」当初予算のうち、目玉事業の一つとなっているのが市内中心部の整備です。文翔館向かいの旧県民会館跡地に建設される新たな市民会館の整備運営事業には約20億5000万円が計上されています。新たな市民会館は2029年7月のオープンを目指し、現在、実施設計が行われていて、2026年8月以降、建設工事に着手する予定です。このほか、2027年度にオープンする「旧千歳館」周辺の「粋七」エリアの整備事業に10億4000万円余りが計上されています。佐藤孝弘山形市長「2027年度、2029年度に向けて大きな事業がある。だいぶ2026年度中に前に進むものがある」一方、2025年に出没件数が過去最多となったクマなど鳥獣対策の事業は前年度より拡充され、2700万円余りが計上されました。緊急銃猟の実施にかかる経費や、クマの隠れ場所となるやぶの刈り払いにかかる費用などが盛り込まれています。