大きなボルボへの期待と一致する動的特性

ボルボのフラッグシップ電動SUV、EX90の運転体験は、力強く快適で上質。ボディサイズや車重を考えると、操縦性も正確で優秀といっていい。この動的特性は、大きなボルボへ期待するものと一致する。

【画像】従来の流れ汲む端正ボディ ボルボEX90 競合クラスの電動SUVと写真で比較 全158枚

アクセルペダルを踏み込んでも、不意を突かれるように加速が始まるわけではない。ボルボらしく、滑らかに速度が高まっていく。それでも、408psと78.3kg-mを誇るツインモーターのEX90は、0-100km/h加速を5.9秒でこなしてみせた。



ボルボEX90 ツインモーター AWDウルトラ（英国仕様）

高速道路への合流へ近い、約50km/hから110km/hへの加速も4.7秒。フルサイズのSUVとして、これ以上の動力性能を有する例は多くない。余裕あるパワーとトルクが、運転のしやすさに結びついている。

高速走行時の車内は、22インチという大径ホイールでも静か。80km/hで計測したところ57dBAと、BMW iXを凌駕していた。

設定の幅が広い回生ブレーキ 乗り心地は2択

回生ブレーキの強さは、タッチモニターで調整可能。アクセルオフで完全な惰性走行になるコースト・モードから、ブレーキペダルを踏まずに止まれるワンペダル・モードまで、設定の幅は広い。オート・モードでは、交通状況に応じて自動的に調整される。

MT車へ乗り慣れた筆者の好みは、コースト・モード。アクセルオフでスルスルと走り、ブレーキペダルの反応が漸進的で、スムーズに運転できると感じられた。



ボルボEX90 ツインモーター AWDウルトラ（英国仕様）

ステアリングとエアサスペンションは、タッチモニターで調整できるが、ノーマル・モードはない。サスペンションがソフト・モード時は、郊外のうねった路面で上下動が大きい印象。ハード・モードは、やや硬めな乗り心地ながら、姿勢制御は引き締まる。

オフロード・モードがあり、最低地上高を高められるものの、40km/hを超えると自動的に解除される。それ以上の速度で未舗装路や雪道を走る場面も、あると思うのだが。

毎秒250兆回も演算するコンピューターが頭脳

運転支援システムは高機能。制限速度警告はブザーを鳴らすのではなく、アクセルペダルをそっと戻し速度の緩和を促してくれ、お節介すぎず好印象だった。交通の流れを乱すような場合は、アクセルペダルを踏み込めば解除される。

他方、ドライバー監視機能は、タッチモニターをチラ見するだけで警告される。タッチモニター上で、簡単にオフにできるが。



ボルボEX90 ツインモーター AWDウルトラ（英国仕様）

ちなみに、EX90の頭脳をなすのが、お弁当サイズのケースに収まるエヌビディア社製のコンピューター。毎秒250兆回も演算できるそうだ。

今回の試乗での電費は、平均4.6km/kWhと振るわず。現実的な航続距離は、450km程度と考えていいだろう。急速充電も、実際に試したところ最大で144kWと、主なライバルに届いていない。

ブランドの電動化を充分牽引できる仕上り

ボルボの電動化の旗振り役となる、EX90。快適で洗練され、力強い走りは間違いない強み。居心地が良く実用性の高い車内空間も、それに数えられ、ブランドを充分に牽引できる仕上りにはあるだろう。

ただし、タッチモニター中心のインターフェイスは、進歩しているとはいえ不満が残る。航続距離や急速充電も、同価格帯の競合モデルを超えていない。2026年仕様がもうじき発表されるが、これらがどこまで解決されるのか、期待したいところだ。



ボルボEX90 ツインモーター AWDウルトラ（英国仕様）

◯：快適性と洗練度に唸る 速さを実感できる豊かなパワー 広く実用的な車内空間

△：ソフトかハードか2択の乗り心地 タッチモニターへ頼りすぎた車載機能 競合を超えない航続距離と急速充電

ボルボEX90 ツインモーター AWDウルトラ（英国仕様）のスペック

英国価格：9万6360ポンド（約2024万円）

全長：5037mm

全幅：1964mm

全高：1744mm

最高速度：180km/h

0-100km/h加速：5.9秒

航続距離：598km

電費：4.6km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2743kg

パワートレイン：ツイン永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：107.0kWh

急速充電能力：250kW（DC）

最高出力：408ps

最大トルク：78.3kg-m

ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動



ボルボEX90 ツインモーター AWDウルトラ（英国仕様）