Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡¢¥â¡¼¥É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡È2¼ï¡É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡¡ØNumero TOKYO¡ÙÆÃÁÜÈÇ¥«¥Ð¡¼¤Ë½éÅÐ¾ì
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØNumero TOKYO¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë4·î¹æÆÃÁõÈÇ¡ÊÁý´©¡Ë¥«¥Ð¡¼¤Ë½éÅÐ¾ì¡£2¼ï¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¥«¥Ð¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡È¸½Âå¤Î¶÷ÏÃ¤Î¼ç¿Í¸ø¡ÉÂç¿¹¸µµ®¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Âç¿¹¤ò¡È¸½Âå¤Î¶÷ÏÃ¤Î¼ç¿Í¸ø¡É¤È¤·¤ÆºÆ²ò¼á¤·¤¿¡¢Èþ¤·¤¯¥â¡¼¥É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î2¼ï¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¥«¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÁõÈÇ¡ÊÁý´©¡Ë¤Î¤ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÊÌºýÉÕÏ¿¡Ö¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦ ¥ª¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç¿¹¸µµ®¡¢ÁÏÂ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥â¡¼¥É¤Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤ÎÈþ³Ø¡¢¸ÀÍÕ¡¢Å¯³Ø¡¢¤½¤·¤ÆÁÏÂ¤¤Îº¬¸»¤ËÇ÷¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¡£Èà¤ÎÂ¸ºß¤ÎÆâÌÌ¤ÈÁÏÂ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢16¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉ³²ò¤¯¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡È¸½Âå¤Î¶÷ÏÃ¤Î¼ç¿Í¸ø¡ÉÂç¿¹¸µµ®¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
