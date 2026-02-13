ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、各地で競技が行われた。

ショートトラック男子１０００メートルでは、吉永一貴（トヨタ自動車）は準々決勝２組で４着となって準決勝に進めなかった。女子５００メートルの金井莉佳（日大）も準々決勝１組３着で敗退した。

吉永、判断力に課題

３大会連続出場の吉永は終盤に競り負けた。序盤から３番手あたりにつけて「前の選手が最後に減速すると思った」と好機を狙ったが、想定通りにはいかず最終周で内側から抜かれて組４位に終わった。

レース中も冷静だった自らを評価しつつ、残りの個人種目とリレーに向けて「『抜くか、抜かないか』の選択を先送りせず、スパスパと決められるかが課題」と語った。

実力差を目の当たりにした金井

金井は「レースに参加できなかった」と、世界トップとの実力差を受け入れた。

このレースで五輪新記録をマークし、金メダルを獲得したクサンドラ・フェルゼブール（オランダ）らにスタート直後に引き離され、そのまま終了。「これ何秒（でゴールするの）ですか？って感じだった。みんな、脚を速く動かさなくてもスピードが出ている。（自身の）滑りを見直す参考になった」と振り返った。