元カリスマホストとして知られ、現在はタレントとして活躍する城咲仁さん（48）と、妻でタレントの加島ちかえさん（36）が、13日までにインスタグラムを更新。2人の間に第一子が誕生したことを報告し、ネット上で話題となっている。



【写真】愛娘を挟んで川の字になる幸せそうな城咲仁さんと加島ちかえさん

加島さんは、「この度、ジンチカ夫婦に第一子が誕生いたしました 女の子です」と女児を出産したことを報告。「お陰様で母子共に健康で、幸せな気分で毎日を過ごしております」と続け、近況を伝えた。また、これからの抱負についても語っており、「この幸せな気持ちを何倍にもして家族と世の中へ恩返しできます様にこれからも更に精進して参りますので、温かく見守っていただけましたら幸いです！ これからも"ジンチカファミリー"への変わらぬ応援を何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。



また、城咲さんは、「本日2月13日、妻の加島ちかえの誕生日にこの様な発表ができる事に感謝申し上げます！」と加島さんの誕生日と同日となった出産報告に喜ぶ様子を見せつつ、「妻の妊娠がわかってから自分がいかにまだまだ命の尊厳をわかっていなかったかを学ぶ日々になりました」とし加島さんが妊娠していた間の生活を振り返った。また、パートナーの妊娠が明かされた際の心がけについて、「私もプレパパを経てやっと新米パパですがこれだけは勧めたいです」とした上で「仕事も大変だと思いますが奥様の妊娠を知ったらマタニティ期間はなるべく時間を作って共有する！」とコメント。「一緒に楽しみながら頑張るとその後の人生が更に楽しくて更に妻と自分が大好きになれます」と経験を交えて語った。



SNSでは、「わあ〜！おめでとう」「おめでとうございます！可愛い！お父さんはメロメロになるのでご注意を」「母子共健康でよかった」「奥さんと同じ月に生まれたんですね、お疲れ様でした」「素敵なパパママになってください」「母子共にお元気だと聞いて安心しました」「まずはお身体を労ってくださいー」などのコメントがあった。



城咲さんと加島さんは2021年4月に結婚を報告。また、25年9月には加島さんの第一子妊娠も発表していた。