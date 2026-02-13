¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ï¤«¤ë¡©¡×Â©»Ò¤Î´é¤òËº¤ì¤¿85ºÐÊì¤ÏÂ¾¿Í¤Ë¾Ð´é¡ÄÍ×²ð¸î1¤«¤é3¤Ø¿Ê¹Ô¡¢60ÂåÃËÀ¤¬¸ì¤ëÁÓ¼º´¶¤È²ð¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î²òÀâ¡Û
¡ÖÊì¤¬»ä¤Î´é¤òËº¤ì¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë...¤½¤Î½Ö´Ö¡¢»ä¤Ï¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢60ÂåÃËÀ¤ÎÇë»³¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£85ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Ë¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÍ×²ð¸î1¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾É¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤È¤È¤â¤ËÍ×²ð¸îÅÙ¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÍ×²ð¸î3¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÃåÂØ¤¨¤äÆþÍá¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ê²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¾ì½ê¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëÇë»³¤µ¤ó¤Î´é¤âÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾Ð´é¤ÇÂ¾¿Í¤ËÀÜ¤¹¤ëÊì¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Û¤É¡¢»ä¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÁÓ¼º´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
Çë»³¤µ¤ó¤Ï¡¢´é¤ò¤¦¤Ä¤à¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§ÃÎ¾É²ð¸î¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¾×·â¤ÈÁÓ¼º´¶¤È¤Ï¡©
Ã¯¤â¤¬²ð¸î¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¡¢Ã±¤Ê¤ëºî¶È¤òÄ¶¤¨¤¿¾ð½ïÅª¤ÊÁÓ¼º´¶¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿µ²±¤ä´Ø·¸¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤ÄË¤ß¤ä¸ÉÆÈ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÓ¼º´¶¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²ð¸î¼Ô¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¸½¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢²ð¸î¼Ô¼«¿È¤¬¿´¤òÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ï¤«¤ë¡©¡×¤ÈÇë»³¤µ¤ó¤¬¿Ò¤Í¤¿¤È¤¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¾¯¤·º¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤Ï¡¢µ²±¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦Çë»³¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤Î¸½¾õ
²ð¸î¼Ô¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2016Ç¯¤Î¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±µï¤Î¼ç¤Ê²ð¸î¼Ô¤Î¤¦¤Á68.9%¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÇº¤ß¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤Î¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢Í×²ð¸î¼ÔÁ´ÂÎ¤Ç¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤¬23.6%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¼Ô¤¬¤¦¤Ä¤ä¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Ã±¤Ë²ð¸îºî¶È¤Î½Å¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾É¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ø·¸À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ä¼Ò²ñÅª¤Ê¸ÉÎ©´¶¡¢ËýÀÅª¤Ê¿çÌ²ÉÔÂ¤äµÙÂ©ÉÔÂ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬Ê£¹çÅª¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ð¸î¼Ô¤ÏÂ¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ð¸î¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿´¤Î·ò¹¯¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ð¸î¼Ô¤Ï¡¢¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤²ð¸îÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤Î»þ´Ö¤ä´¶¾ð¤È¸þ¤¹ç¤¦Í¾Íµ¤ò¼º¤¤¡¢¤½¤ì¤¬Àº¿ÀÅª¤ÊÈèÏ«¤äÍÞ¤¦¤Ä¤ò¾·¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
²ð¸î¼Ô¤Î¿´¤ò¼é¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡
²ð¸îÉéÃ´¤äÀº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢»Ù±ç¤ä¼è¤êÁÈ¤ßÊý¼¡Âè¤Ç·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ð¸î¼Ô¼«¿È¤Î¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¿Æ¤ÈÉÂµ¤¤òÊ¬¤±¤ë¡Ã¿´¤Îµ÷Î¥¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë
²ð¸î¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¿Æ¤ÎÊÑ²½¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄêÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÍè¤ÎËÜ¿Í¤Î¿Í³Ê¤ä´Ø·¸À¤È¤ÏÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÂµ¤¤È¤·¤Æ¤Î¹ÔÆ°¡×¤È¡Ö¿Æ¤½¤Î¤â¤Î¡×¤òÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÈ¿±þ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢ÎäÀÅ¤Ë²ð¸î¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Í¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢²ð¸îÆüµ¤ò¤Ä¤±¤ë¡Ãµ¤»ý¤Á¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë
²ð¸îÆüµ¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤ÎÀ°Íý¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤äÊì¤Î¹ÔÆ°¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Îµ²±¤È´¶¾ð¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£Æü¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦´¶¤¸¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ÎÃæ¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢À°Íý¤¹¤ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»×¹Í¤ò¼è¤êÌá¤¹ÎÏ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
£²ÈÂ²²ñ¤Î»²²Ã¡Ã¸ÉÆÈ´¶¤ò·Ú¸º¤¹¤ë
°ì¿Í¤Ç²ð¸î¤òÊú¤¨¹þ¤à¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ÉÆÈ¤äÉÔ°Â¤¬Áý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¿Æ¤·¤¤¿Í¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²²ñ¤Ç¤Ï¡¢²ð¸î¤Î¸½¾õ¤ä´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý²ò¤ä¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢²ð¸î¼Ô¼«¿È¤ÎÉéÃ´¤òÊ¬»¶¤Ç¤¡¢¸ÉÎ©´¶¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÅª¤Ê»Ù±ç¤äÃÏ°è¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·î1²ó¤ÎµÙÂ©¤ò¤È¤ë¡Ã¼«¿È¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
²ð¸î¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡ÖµÙ¤à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïºá°´¶¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤íµÙÂ©¤Ï²ð¸î¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÀï¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¤ä¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£µÙÂ©¤Ï·è¤·¤ÆÆ¨¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ð¸î¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö°Õ¼±Åª¤ÊµÙÂ©¡×¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¿´¤Ï¡¢²ð¸î¤Î¼Á¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡ÃÀìÌç²È¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë
²ð¸î¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬Èó¾ï¤ËÌòÎ©¤Ä¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ð¸î¤ËÆÃ²½¤·¤¿Î×¾²¿´Íý»Î¤ä¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤´¶¾ð¤ä²ÝÂê¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²ÈÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ð¸î¼Ô¼«¿È¤Î¿´¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ëÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÉô¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤ÎÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢²ð¸î¼Ô¸þ¤±¤ÎÌµÎÁ¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
²ð¸î¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¡¢¿´¤¬ºÉ¤®¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢Çë»³¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¼é¤ë¤¹¤Ù¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤êÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ð¸î¤È¤¦¤Þ¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²ð¸î¤Ï¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼þ°Ï¤äÀìÌç¿¦¤ÎÊý¡¹¤ËÍê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²ð¸î¤½¤Î¤â¤Î¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤ÊÂçÀÚ¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
