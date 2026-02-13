サンリオ、レトロかわいい“レッスンバッグ”がカプセルトイに！ キルティング生地の懐かしいデザイン
サンリオキャラクターズをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ レトロレッスンバッグミニキーホルダー」と「サンリオキャラクターズ レトロ壁掛け時計風クリップキーホルダー」が、2月中旬から全国のカプセルトイ自販機コーナーで順次販売される。
【写真】マロンクリームやポチャッコも！ ミニキーホルダー全種一覧
■壁掛け時計風キーホルダーも用意
今回登場する「サンリオキャラクターズ レトロレッスンバッグミニキーホルダー」は、懐かしさを感じるキルティング風生地のレッスンバッグを、そのまま小さくしたようなキーホルダー。
ラインナップは、ハローキティ、リトルツインスターズ、ポチャッコ、マロンクリームのほか、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、タキシードサム、バッドばつ丸をデザインした全5種。いずれもファスナー付きの安心仕様で、手持ちのリップやミラーなどを入れてポーチとして使用できる。
一方、レトロなデザインの丸い壁掛け時計をイメージした「サンリオキャラクターズ レトロ壁掛け時計風クリップキーホルダー」は、上部にボールチェーン、背面にクリップが付いた、バッグに付けたりブックスタンドに挟んだり、多様な飾り方で楽しめるアイテムだ。
【写真】マロンクリームやポチャッコも！ ミニキーホルダー全種一覧
■壁掛け時計風キーホルダーも用意
今回登場する「サンリオキャラクターズ レトロレッスンバッグミニキーホルダー」は、懐かしさを感じるキルティング風生地のレッスンバッグを、そのまま小さくしたようなキーホルダー。
一方、レトロなデザインの丸い壁掛け時計をイメージした「サンリオキャラクターズ レトロ壁掛け時計風クリップキーホルダー」は、上部にボールチェーン、背面にクリップが付いた、バッグに付けたりブックスタンドに挟んだり、多様な飾り方で楽しめるアイテムだ。