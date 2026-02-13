白塗りの夜鷹からヨコハマメリー、そして現代の立ちんぼへ…室町から令和まで綿々と連なる“路上の女たち”のリアル

”立ちんぼの聖地”として近年一躍注目を浴びている、新宿・歌舞伎町の大久保公園。この界隈は“交縁”と呼ばれる売買春の場としてすっかりおなじみとなった。だが街娼の歴史を辿ると、そのルーツははるか昔にまでさかのぼる。なぜ人は路上で身体を売り、そして人はそこに集まるのか。



『ルポ 風俗の誕生』より一部抜粋、再構成してお届けする。

人類史のはじまりとともにある街娼

2025年4月中旬、東京・新宿歌舞伎町の最深部に位置する「大久保公園」界隈には、その日も昼から数名の街娼（立ちんぼ）が客待ちしていた。

夕方過ぎ、隣接するラブホテル街へと範囲を広げる形で人数は増える。偶然、しばしの交渉後に連れ立って歩き出す若い女性と中年の外国人男性を目撃した。ふたりはラブホテルのなかへと消えていく。

ここにもインバウンドの流れがあるようだ。街娼歴7年の30代女性はその背景について、「テレビとかで“交縁”が有名になっちゃった。だから最近は（警察による）取り締まりがキツいんだよね。外国人だと、警察じゃないから安心なんじゃないかな」と話した。

同地での売買春は交縁と呼ばれている。公園で交渉--その公と交をかけて、さらに女性と「縁を結ぶ」という意味だ。

こうして新語まで生まれているように、いまや売買春の“聖地”と化している「大久保公園」界隈はどのような道のりを辿ってきたのか。そもそも街娼のはじまりは--ルーツを調べた。

街娼のはじまりをひもとこうとしても、起源ははっきりしない。歴史を辿ると人類誕生までさかのぼってしまうからだ。性風俗研究家の松沢呉一さんはこう話す。

「売春は人の本能に根づくものです。一般的には“立君”というのが定説ですが、人類の歴史のはじまりとともに売春の歴史もはじまっていたと考えると、同時に街娼も誕生していたことになります」

立君といえば、足利尊氏によって京都に新たな幕府が設立された室町時代、その名前の由来にもなった上京（現在の京都市上京区、中京区の一部）の室町通の路上で客を取った遊女のことだ。

野田藤八郎によって1744年（延享元年）に刊行された『七十一番職人歌合絵巻』には、店で春を売る「辻子君」と合わせてその存在が記されている。

松沢さんは街娼について、こう定義する。

「不特定多数が通行する場で本人が客に声をかけ、あるいは客に声をかけられて交渉して売春をする娼婦のうち、娼家等に属さず、個人売春をする者たちのことです」

この定義による街娼は、室町時代の「立君」以降も多くの文献に記録されている。江戸時代には公認された娼--公娼が働く吉原遊廓は1617年につくられたが、その値段から高嶺の花であったことで、元禄年間（1688～1704年）の後期になると、庶民は内藤新宿、品川、板橋、千住を主とする公の許可を受けていない売春婦が多くたむろする場所--岡場所--いわゆる私娼窟で遊んだ。

しかし、その私娼窟も天保の改革で潰される。そこで大繁盛したのが“夜鷹”である。

夜鷹からメリーへ。メリーから現代の街娼へ--

夜鷹とは、江戸時代の街娼を指す言葉で、夜になると出てきて野外や仮小屋で売春した遊女のことだ。

公娼ではないことから、また生活困窮者が多かったことからしても、下級遊女にカテゴライズされた。白粉を塗って顔をごまかし、かつ暗闇でも目立つようにして客を取っていた。

話は終戦直後まで飛ぶが、夜鷹はそのいでたちからも、白塗りの厚化粧にフリルのついた純白のドレス姿で街角に出没して横浜の風景の一部となっていたホームレスの老女--メリーになぞらえられる。

監督の中村高寛さんによって彼女の半生を綴ったドキュメンタリー映画『ヨコハマメリー』（2006年公開）で知られる、伝説的な街娼だ。本名不詳。通称「ヨコハマメリー」。

中村さんの著書『ヨコハマメリー かつて白化粧の老娼婦がいた』（河出書房新社）によれば、内閣総理大臣の原敬が暗殺された1921年に岡山県内で生まれたメリーは、8人兄弟の長女で、実家は農家だったという。

地元の青年学校を卒業後には、国鉄（現JRグループ）職員と結ばれ、子宝には恵まれないまでも順風満帆の人生を送っていたようだ。

しかし第2次世界大戦がはじまり、軍需工場に働きに出るようになると、人間関係を苦に海に出て自殺未遂を起こし、それが原因で結婚生活はわずか2年で破綻。終戦後は兵庫県西宮の料亭で女中奉公をしている。

重要になるため料亭での女中生活の詳細とその後の展開はあとに記すが、関西を離れたメリーは1952年ごろ、横浜・伊勢佐木町で街娼になった。

メリーは1995年ごろまでしばしば目撃された。だが、その年の冬に人知れず姿を消し、以降は故郷がある岡山県内の老人ホームで余生を送る。

2005年1月17日、84歳没。心不全だった。

夜鷹からメリーへ。メリーから現代の街娼へ--。一見、関連性はないように見えるこの流れが、実は地続きであることがのちにわかってくるのだ。ポイントは、カラダを売って暮らすことを覚えた女性たちの類似性である。

交縁が形成されていく条件

話を戻そう。

これまで記したように、松沢さんの定義による街娼は少なくとも室町時代には誕生していた。それはいまも続いていて、岡場所から私娼窟が生まれ、天保の改革で夜鷹へと変化し、いまに至ることになるだろう。

だが、それだけでは交縁にはつながらない。大勢の人間をひとつの場所へと動かすには核になるもの、すなわちハブが必要だからだ。

実は、このハブが、かつて岡場所だった内藤新宿--いまの新宿一・二丁目付近――であると、当初は見ていた。この地の街娼たちが何らかの理由で移動した果てに、と推測したのである。それは、大久保公園からほどよい距離に内藤新宿があることも後押しした。

さらに明治通り・新宿交差点より東へ60メートルほど歩いた、複数のビジネスホテル--簡易宿泊所が現存する新宿四丁目あたりは、1947年までは「旭町」、その前は「南町」（現在の新宿区南町とは別）と呼ばれるドヤ街で、戦後の混乱期には「旭町のドヤ街を塒とする街娼たちがたくさんいた」という記述も散見された。

旭町にはいかに街娼が多かったか＝私娼窟であったかを『新東京百景』（冨田英三著／スポーツニッポン新聞社出版局）から引用する。

〈旧称旭町界隈は、昔流にいう木賃宿街、ヨコ文字でいうベッドハウス街であり、そこいらの街の暗ヤミの中は、売春婦のたむろする、夜ひらく戦場でもあった。〉

ここから見て取れるのは、街娼たちがドヤ街の路上に立ち、声をかけてきた男たちと交渉しつつ、安価な連れ込み宿に引っ張り込んでいた構図である。首尾よく客がつけばいいが、うまく仕事にありつけない場合は、場所を変えてキャッチに励んだ女性もいたに違いない。

そして旭町の徒歩圏内には大久保公園があるのだ。さらに客つきのよい場所があれば、男性客や街娼たちの間で評判になり、自然と人が集まってくるのも自明の理だ。整理すれば、それらがあいまって交縁が形成されていったとすれば、納得がいったのである。

