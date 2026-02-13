連日メダルラッシュが続く「ミラノ・コルティナオリンピック」。きのうは、男子モーグルで岐阜県池田町出身 堀島行真選手(28)が、2大会連続の銅メダルを獲得しました。

【写真を見る】｢メダルがあるのとないのでは大きな違い｣ 膝の靭帯損傷から1年… 銅メダル獲得のモーグル･堀島行真選手(28) 熱烈応援の地元 岐阜･池田町

日本時間10日に行われた、フリースタイルスキー男子モーグルの予選では、ターン、エア、共に完璧な内容で85.42。2位に5点差以上をつけて予選を通過した堀島行真選手。金メダルの期待が高まる中…きのう行われた準決勝では、大きなミスなく5位で決勝に進みます。そして、準決勝から程なく始まった決勝。

堀島選手はこれまで、パルクール・高飛び込み・フィギュアスケートなど他競技を練習に取り入れ、技術の向上に努めてきました。そして、たどり着いた4回転の大技「コーク1440」。

しかし、オリンピックまで1年を切った去年3月、大会中に左ひざ靭帯を損傷。それでも…

（堀島行真選手 28歳）

「けがをした瞬間に五輪までの道筋は描いて、2月までの間でどこまでで自分の体力がもつかとか、そういったところを意識しながらやっていた」



懸命なリハビリののち、7月には本格的な雪上の練習に復帰。エアの精度を上げてきました。その磨き上げたエアを決勝で見せつけます。

「メダルがあるのとないのでは大きな違い」

世界初の大技「コーク1440」をこの大舞台で成功させ…ガッツポーズでフィニッシュしますが、上位の二人を上回れず。

惜しくも2大会連続の銅メダルとなりました。



（堀島選手）

「メダルというところは嬉しいですけど、もちろん悔しい思いもありますし、ただ4位の方とか、こうやって頑張ってきて、メダルがあるのとないのでは大きな違いを感じているので、すごく笑うようにとは思っていました」

地元の岐阜･池田町は横断幕を発注していた⁉

その堀島選手の地元、岐阜県池田町。12日のCBCテレビ｢チャント！｣放送では…



（道の駅 池田温泉 寺田直樹駅長 取材は2月7日）

「金メダルで横断幕を発注してます！」

Q.え…もう発注したんですか？

「もう、金メダルしかないでしょう！」

メダル部分は金→銅に付け替えて…

堀島選手が銅メダルという事で、横断幕のメダル部分は、金から銅へ。



（寺田駅長）

「銅メダルでも本当にすごいことなので、本来は。まずは横断幕を作れて僕は非常に嬉しいです。15日のデュアルモーグルのも、ちゃんと（横断幕を）付けられるように。金のまま付けたいですね」



現地時間15日には、対戦形式で二人で同時に滑るデュアルモーグルも控えている堀島選手。今度こそ、悲願の金メダルに期待しましょう！