『鬼滅の刃』映画マナー講座映像、全編公開 宇髄天元と嫁3人が登場！ufotable新規制作のオリジナルアニメ
アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）とTOHOシネマズのコラボマナー講座映像が、アニプレックス公式YouTubeにて公開された。
【動画】ド派手すぎる！宇髄天元と嫁3人が登場 公開されたマナー講座映像
TOHOシネマズ限定で上映されていた『鬼滅の刃』とコラボした映画マナームービーで、映像は『鬼滅の刃』のアニメーション制作を手掛けるufotableが新たに制作したオリジナルアニメーション。元音柱・宇髄天元と嫁のまきを、須磨、雛鶴が登場する映画マナー講座となっている。
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』は、公開3日間で興収55.2億円を突破し、日本で公開された映画史上でオープニング成績、初日成績、単日成績という3つの記録を更新。現在の国内歴代興収は2位で、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開初日から上回る興収ペースを公開143日間まで維持していた。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
