ミラノ・コルティナ冬季オリンピックで、台湾代表の選手が２８年ぶりにフィギュアスケートに出場し、注目を集めている。

１９歳の李宇翔が男子ショートプログラム（ＳＰ）で上位２４人に残ってフリー進出を決めると、ＳＮＳでは日本人からも祝福のコメントが殺到した。あす１４日未明、悲願の晴れ舞台で氷上を舞う。(デジタル編集部)

李は１０日（日本時間１１日）、２９人によるＳＰで、連続ジャンプを成功させるなど大舞台でも物怖じしない滑りを見せた。演技直後には拳を突き上げてガッツポーズ。最後の一枠となる２４位で、フリーへの進出を決めた。

台湾代表がフィギュアスケートに出場するのは、１９９８年の長野大会以来となる。台湾の対日窓口機関・台北駐日経済文化代表処は１２日、Ｘ（旧ツイッター）の公式アカウントで、李のフリー進出や２８年ぶりの出場を日本語で祝福。「おめでとう」「フリー絶対みなきゃ」「夢舞台で楽しく滑ってください」と、多くの祝福コメントが寄せられている。

フィギュア男子は、北京五輪で銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ）がＳＰで２位につけ、首位のイリア・マリニン（アメリカ）を追う。五輪初出場の佐藤駿（エームサービス）は９位、三浦佳生（オリエンタルバイオ）は２２位につけている。