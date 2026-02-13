１８８８年（明治２１年）の磐梯山噴火でできた福島県の檜原湖（北塩原村）に沈んだ宿場町を海洋研究開発機構（神奈川県横須賀市）などの研究チームが調査し、３Ｄで復元した。

水中遺跡を詳細に、地質学、考古学など学際的に研究した国内では前例のない取り組みだという。（山波愛）

磐梯山噴火では山体崩壊が起き、磐梯山北方の裏磐梯地域の集落が土砂などに埋もれて４７７人が犠牲になったとされる。檜原湖は山体崩壊で川がせき止められてできた湖沼の一つ。会津と米沢を結ぶ街道の宿場町だった「檜原宿（ひばらじゅく）」は現在の檜原湖北部に位置し、噴火の犠牲者はでなかったが水没した。

檜原宿跡は水中遺跡として開発や風雨にさらされることなく当時の状態が保存されていると期待される一方、水深約１０メートルの湖底での正確な位置は分かっておらず、これまで詳細な調査が行われていなかった。

研究チームは２０２２〜２５年度、北塩原村教育委員会や磐梯山ジオパーク協議会など地元とも連携して調査研究を実施。ボートから湖底を高精度に測量し、潜水調査のほか、噴火前に作成された檜原宿の町並みの図面と照らし合わせた。

水没を免れた鳥居から南方に、過去の図面とほぼ一致する道路や水路の跡が確認でき、扇状地の近くで地形を生かした土地利用や水利が行われていたと考察している。これらの研究成果をまとめた論文は昨年１２月、英文学術誌（電子版）に掲載された。

研究代表者の同機構高知コア研究所（高知県南国市）の谷川亘主任研究員（構造地質学）は「史料だけでなく火山災害の痕跡を残す水中遺跡で、地元にとって身近な遺跡となるはずだ」と遺跡の重要性を語った。研究成果の展示や報告会の開催も検討している。