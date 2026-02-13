¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÉÔÀµºÎÅÀÁûÆ°¤Ç¶ä¤ÎÊÆ¹ñÁÈ¤¬ÄóÁÊ¸¡Æ¤¡¡¥Á¥ç¥Ã¥¯¡Ö¿³È½¤ÎºÎÅÀ¤ÏÁ´¤Æ¸¡¾Ú¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÇËÖÈ¯¤·¤¿ÉÔÀµºÎÅÀÁûÆ°¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Àª¤ËÇÔ¤ì¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆ¹ñÁª¼ê¤¬ÄóÁÊ¤â¼¤µ¤Ì¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¥í¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ë¥Ë¥¨¥Ü¡¼¥É¥ê¡¢¥®¥è¡¼¥à¡¦¥·¥¼¥í¥óÁÈ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¹ç·×£²£²£µ¡¦£¸£²ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££±¡¥£´£³ÅÀ¤Î¶Ïº¹¤ÇµÚ¤Ð¤º¡¢¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ã¥¯¡¢¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ÄÁÈ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤ÎºÎÅÀ¤ËÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤Ë²ÃÇ®ÊóÆ»¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¿³È½¤¬¼«¹ñÁÈ¤Ë¹â¤¤ÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆÄ´ºº¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾±¿Æ°¤¬µ¯¤³¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±²Ãæ¤Ë¤¢¤ëÊÆ¹ñÁÈ¤Î£²¿Í¤¬¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£ÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡×¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î·èÄê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Àµ¼°¤ËÄóÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤ÎÄ¾·â¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤Ë°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡£¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¼ç´ÑÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¸øÊ¿À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿³È½¤ÎºÎÅÀ¤¬¤³¤ÎÂç²ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç¸¡¾Ú¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´Áª¼ê¤Ë¸øÊ¿¤ÇÊ¿Åù¤Ê¶¥µ»´Ä¶¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁÊ¤¨¤Æ¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¶â¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Æ¤¤¤ë¡£ÁûÆ°¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¡£