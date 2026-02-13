山崎賢人・山田杏奈・眞栄田郷敦ら「金カム」網走監獄襲撃編キャラクター22人の場面写真一挙公開
【モデルプレス＝2026/02/13】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務める映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（2026年3月13日公開）より、キャラクター22人の場面写真が解禁された。
【写真】メイク、衣裳の再現度がすごい「ゴールデンカムイ」キャラクター場面写真
今回、主人公の杉元（山崎）をはじめ、強烈な個性を放つ22人のキャラクターたちの場面写真が一挙公開。キャスト解禁の度に、その再現度の高さに驚きと歓喜の声があがる本作だが、まさに各キャラクターらしさが溢れる濃度100％の場面写真となっている。本作のスチールを担当したのは『キングダム』シリーズや『るろうに剣心』シリーズなどのヒット作も担当した写真家・菊池修氏。元々は戦場カメラマンだったという異色の経歴を持つレジェンドが捉えた、撮影現場での各キャラクターの熱量ある一瞬一瞬が収められている。
さらに、そんな菊池氏が現場に密着し、撮り下ろした秘蔵スチール写真など130枚以上のスチール写真や、熱演の姿を追った14人の豪華キャストインタビュー・Q＆Aが収められた【網走監獄襲撃編】の魅力に迫る『映画 ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編 ビジュアルブック』の発売が、映画公開日同日の3月13日に決定。キャストとスタッフが一丸となって取り組んだ舞台裏が掲載されている。
原作は、累計発行部数3000万部（2025年8月時点）を突破する人気コミック『ゴールデンカムイ』（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動するサバイバル・バトルアクション。その独特の世界観から「実写化は不可能」と思われていた本作の一大実写化プロジェクトが、2024年1月19日公開の映画を皮切りに始動。映画公開週1月19〜21日の週末動員ランキングでは、堂々のNo.1を獲得（興行通信社調べ）し、SNSでは絶賛の声が相次いだ。
そんな盛り上がりを引き継ぐ続編として、WOWOWにて『連続ドラマW ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』が放送・配信され、金塊争奪戦は益々激化。新たに登場する個性的なキャラクター達とのバトルや駆けも絶賛された。続くNetflix・Global配信でも、映画版は59の国と地域でTOP10入りを果たし、週間グローバルTOP10（非英語映画）にて初週1位を獲得。2週連続でTOP10入りするなど快挙を成し遂げた。そして、埋蔵金争奪サバイバル・バトルの続編にして、大スペクタクルな冒険活劇である原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが今回、映画館の大スクリーンで描かれる。
今作の主演であり、主人公の元陸軍兵・杉元佐一には、数々の作品で国内外から高く評価される山崎。杉元と共に埋蔵金の在りかの手掛かりが描かれた「刺青人皮（いれずみにんぴ）」を求めて旅をするアイヌの少女・アシㇼパに山田杏奈。その他、眞栄田郷敦、工藤阿須加、胗俊太郎、塩野瑛久、稲葉友、矢本悠馬、大谷亮平、高橋メアリージュン、桜井ユキ、勝矢、中川大志、北村一輝、國村隼、池内博之、木場勝己、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、玉木宏、舘ひろしら、個性豊かな実力派キャストが集結する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山崎賢人・山田杏奈ら、場面写真公開
◆山崎賢人主演「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」
