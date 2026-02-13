「リブート」鈴木亮平「ご興味ある方はぜひ映像業界へ」裏側公開に反響「CGだと思ってた」「知恵と工夫がすごい」
【モデルプレス＝2026/02/13】俳優の鈴木亮平が13日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の裏側を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「感動の技術」鈴木亮平が公開した「リブート」裏側
鈴木は「ドラマ作りの舞台裏」と添えて、同作のセットの裏側を映した動画を公開。屋内のスタジオ内に設置されたマンション、そしてその窓から見える夜景が描かれたスクリーンを披露しており「ご興味ある方は、ぜひ映像業界へ」と呼びかけている。
この投稿には「CGだと思ってた」「知恵と工夫がすごい」「感動の技術」「まさかのアナログでびっくり」「夜景も画面で見ると本物のように見える」といった声が寄せられている。
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。（modelpress編集部）
