¥Ê¥é¡¦¥·¥Í¥Õ¥í¤È±Ç²è²»³Ú¤Î¿·Ä¬Î®¨¡¨¡¡Ø¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤Î³×¿·À¤È¼ã¤ºî¶Ê²È¤¿¤Á¤ÎÂæÆ¬
ÆüËÜ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¡¦¥¸¥ã¥º¤Î´ú¼ê¡¢¥Ê¥é¡¦¥·¥Í¥Õ¥í¡ÊNala Sinephro¡Ë¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡¢¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡ÒA24¡Ó¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ø¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¡Ê5·î15Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¹ñÆâÈ×CD¤¬¡¢2·î13Æü¤ËÆüËÜÀè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯±Ç²è²»³Ú¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¦hiwatt¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¥µ¥Õ¥Ç¥£·»Äï¤Î±Ç²è¤Ë¤ª¤±¤ë²»³Ú
1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î»ä¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¤¬¤ªÃã¤Î´Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Íµ¤¤Ç¡¢¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÈà¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¡²è¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾¯¤·ÁÌ¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Õ¥°¤¬¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó±Ç²è¤Ë¥«¥á¥ª½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2000Ç¯Á°¸å¤ÎPRIDE¤äK-1¤È¤¤¤Ã¤¿Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥Ð¥Ö¥ë¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬¿¨¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Þ¤Ç¿»Æ©¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎóÕÌÀ´ü¤ÎÌÜ¶ÌÁª¼ê¤³¤½¤¬¥Þ¡¼¥¯¡¦¥«¡¼¡¢¤½¤Î¿Í¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Þ¡¼¥¯¡¦¥±¥¢¡¼¤¬¼çÎ®¤ÎÉ½µ¡Ë¡£
4ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¤È¥«¡¼¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Ç¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌµÇÔ¤ò¥¡¼¥×¡£ÍèÆü¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡ÉÎîÄ¹Îà¥Ò¥È²ÊºÇ¶¯¡É¤Èëð¤ï¤ì¡¢ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¡É¥¶¡¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡É¤È¤¤¤¦Æó¤ÄÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÈÄ¹190cm¡¦ÂÎ½Å125kg¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÂÎ»éËÃÎ¨¤Ï5%¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ë°ã¤ï¤Ì¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ØThe Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr¡Ù¡Ê2002Ç¯¡Ë¤ÈÂê¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç±Ç¤µ¤ì¤¿¡¢1999¡Á2000Ç¯¤Î¥«¡¼¤Ï¡¢Æ®¤¦¤³¤È¤ò¶²¤ì¡¢ÄÃÄËºÞ¤Ê¤É¤Î¹çË¡¥É¥é¥Ã¥°°ÍÂ¸¤Ë¶ì¤·¤à¼å¤¯ÀÈ¤¤¿Í´Ö¡£¤½¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò´Ñ¤¿¡¢¥¶¡¦¥í¥Ã¥¯¤³¤È¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¡¢Èà¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤¬±Ç²è²½¤ò´ë²è¡£¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬1997Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥«¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê±Ç²è¡Ø¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¤À¡£
Èà¤Ï·»¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¤È¶¦¤Ë¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥¢¥ó¥«¥Ã¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î·æºî¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÍ§¹¥Åª¤Ë¶¦ºî´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¡£¤À¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó²ò»¶¸å½é¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¡¢¥Ù¥Ë¡¼¤Î¡Ø¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤È¥¸¥ç¥·¥å¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à¡Ù¡Ê3·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¶¥µ»¤ÎÉñÂæ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£Æ±¤¸²ÈÄí¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢Æ±¤¸¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¿¨¤ì¡¢¶¦¤ËÁÏºî¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢»×¹Í¤ä´¶À¤Ï³Î¼Â¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¿¤À¡¢Èà¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥íºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Õ¥Ç¥£·»ÄïºîÉÊ¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¤Îºî²ÈÀ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¥Ù¥Ë¡¼¤Ï¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤ÎÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤¤ê¡¢¸å¤Ë¤Ï¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Î¡Ø¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥Ô¥¶¡Ù¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¤Î¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎºÍ³Ð¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¿¦¶ÈÆÃÀ¤âÁ³¤ê¡¢º£²ó¤Î´ÆÆÄºî¤â¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¸Û¤ï¤ì»Å»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¡ÉÃ¯¤«¤Ë¼çÆ³¤µ¤ì¤ëÁÏºî¡É¤³¤½¡¢¥Ù¥Ë¡¼¤¬ºÇ¤â³è¤¤ë´Ä¶¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥«¡¼¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¸«¤¿¥Ù¥Ë¡¼¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤òÏÆ¤ËÃÖ¤¡¢´¶¾ð¤ò±£¤·¡¢¼þ°Ï¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸Â³¤±¤ë»Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡ÉRadical Empathy¡É¡ÊÅ°Äì¤·¤¿¶¦´¶¡Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥Ë¡¼¤Ï¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¶ä»â»Ò¾Þ¡ÊºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥¸¥ç¥·¥å¤Ï¥ª¥¹¥«¡¼¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¿Ä¤Ë¤¢¤ë¥Æ¡¼¥ÞÀ¤¬¿¿µÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ë¤«¤È»×¤¦¡£¤¿¤ÀÀè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î³°±ï¤Ï»÷ÄÌ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÎ®¹Ô²Î¤È¡¢¾ìÌÌÀâÌÀÅª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ÎÊÂ¹Ô¤·¤¿»È¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤Î¼êÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤Î´ÆÆÄ¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¦Í¤·¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ï·àÈ¼¤Ç¤âÎã¤ËÏ³¤ì¤Ê¤¤¡£
¥µ¥Õ¥Ç¥£·»ÄïºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¥ª¡¼¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥Í¥Ð¡¼¤³¤È¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥í¥Ñ¥Æ¥£¥ó¤¬·àÈ¼¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¤È¥í¥Ñ¥Æ¥£¥ó¤ÎÆó¿Í¤¬Ìª·î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¤Î¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à¡Ù¤ÎÊý¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤À¡£°ìÊý¤Î¥Ù¥Ë¡¼¼«¤é¤¬²»³Ú¤òÂ÷¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¸¥ã¥º¥·¡¼¥ó¤¤Ã¤Æ¤ÎºÍÉ²¡¢¥Ê¥é¡¦¥·¥Í¥Õ¥í¡£Î¾¼Ô¤Ï¶¦¤Ë¡ÒWarp¡Ó¤«¤éºîÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹µÁ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¨¥¤¥¸¤È¤µ¤ì¤ë²»³ÚÀ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥í¥Ñ¥Æ¥£¥ó¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à¡Ù¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¹ñÆâÈ×¤Ï2·î27Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
¥í¥Ñ¥Æ¥£¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à¡Ù¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¡¢50Ç¯Âå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç80Ç¯Âå¥µ¥¦¥ó¥É¤òÅö¤Æ¤¿¡¢¤«¤Ê¤ê¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼«¿È¤Ç¡É»þ´Ö¤ÇÍ·¤ó¤À¡É¤È¸ì¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥é¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î¥²¥¹¥È¤ò¾·æÛ¤·¤Æ¡¢»þÂåÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥º¥à¤ò¥Ï¥Ã¥¯¤·¤¿¡¢°Û¾ï¤Ê²»³Ú¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¥·¥Í¥Õ¥í¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¤È¥¸¥ã¥º¤ò±Û¶¤¹¤ëºî²ÈÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ù¥Ë¡¼¤Î·Ç¤²¤ë¡ÉÅ°Äì¤·¤¿¶¦´¶¡É¤ò¶¦Í¤·¤¿¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¤Î²»Áü²½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤»Â¿·¤Ê²»É½¸½¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¬¡Ø¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤Î·àÈ¼¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î±Ç²è²»³Ú¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ï¤Ê¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥Ê¥é¡¦¥·¥Í¥Õ¥í¡¢2024Ç¯¤Î½éÍèÆü¸ø±é¤Ë¤Æ»£±Æ¡ÊPhoto by Yukitaka Amemiya¡Ë
¼ã¤¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¡¦¥¸¥ã¥º¤Î´ú¼ê¡¢¥Ê¥é¡¦¥·¥Í¥Õ¥í
ËÌ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ê¥é¡¦¥·¥Í¥Õ¥í¤Ï¡¢29ºÐ¤Ë¤·¤Æ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëºÍÇ½¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¤ÎÅç¹ñ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯½Ð¿È¤Î¥¸¥ã¥º¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉã¤È¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ô¥¢¥Î¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼¿Í¤ÎÊì¤Î¸µ¡¢1996Ç¯¤Ë¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£3ºÐ¤Ç¥Ô¥¢¥Î¡¢6ºÐ¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò»Ï¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼«Âð¤ÎÂ¦¤Ë¤¢¤ë¿¹¤ÎÃæ¤ÇÄ»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é²¿»þ´Ö¤â²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸¶ÂÎ¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ê¥º¥àÅª¤Ê»×ÁÛ¤ä¡¢¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¤Êºî²ÈÀ¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ï¡¼¥×¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÆÈ³Ø¤Ç»Ï¤á¤¿¤â¤Î¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼²»³Ú±¡¤ä¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¸¥ã¥º¥«¥ì¥Ã¥¸¤òÅ¾¡¹¤È³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃæÂà¤·¤Æ¸Ä¿Í¤ÎÁÏºî¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¸¥ã¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡Ò¥¹¥Á¡¼¥à¡¦¥À¥¦¥ó¡Ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥·¡¼¥ó¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·»Ï¤á¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥Á¡¼¥à¡¦¥À¥¦¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢2021Ç¯¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSpace 1.8¡Ù¤À¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±ºî¤Ç¤Ï°ì¤Ä¤º¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤ò¡É¶õ´Ö¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢³Ú¶Ê¤´¤È¤ËÁ´¤¯°Û¤Ê¤Ã¤¿8¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Æ°Êª¤ÎÌÄ¤À¼¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤¿1¶ÊÌÜ¤«¤é¡¢2¶ÊÌÜ¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤¬¼çÂÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢È¾¼«ÅÁÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ä¿¼ÁØ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÊÑÍÆ¤Þ¤Ç¤ò¤âÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEndlessness¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îºî²ÈÀ¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢²»³Ú·Ý½Ñ¤Ë¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¡É»þ´Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ë¡¼¥×¤ä¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÎÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤ÆÃµµá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡Ø¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤Î²»³Ú¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ù¥Ë¡¼¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î²»³Ú¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ïµ¯ÍÑÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤Î²»³Ú¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¼«¿È¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î´¶¾ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Î»ÄµÔ¤µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤²»³Ú¤òÃÖ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¡Ê·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ë³ÊÆ®²È¤¿¤Á¤òÈþ¤·¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤é¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´¶³Ð¤¬¥¸¥ã¥º¤Ë½Å¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¥Ù¥Ë¡¼¤Ï¡¢SNS¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«±Ç²è¤Î¥¢¥¦¥È¥Æ¥¤¥¯¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥«¡¼¤¬½©ÍÕ¸¶¤ÇMD¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤éÀéÍÕ¤Ë¤¢¤ë»û¤ò»²ÇÒ¤¹¤ë¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥Ù¥Ë¡¼¤Î»×ÏÇ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÉÁµ¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºîÉÊ¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿Àá¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¥«¡¼¤Î¼ÂÁü¤ÈÐªÎ¥¤¹¤ë¤·¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤¬²á¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¡ÉÁµ¡É¤ÎÀº¿ÀÀ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡¢¥á¥Ç¥£¥Æ¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥Í¥Õ¥í¤È¤¤¤¦¿ÍÁª¤ÏÅ¬Ç¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
ÅÁÀâÅª¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡×
º£ºî¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÈÇ¤âÀè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÒA24¡Ó¤¬¸ø¼°¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¡ÊÂ¾¤Î´ûÂ¸¶Ê¤ò´Þ¤á¤¿¡ËºîÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬»þ·ÏÎó¤Ë±è¤Ã¤ÆÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥µ¥ó¥È¥é¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È½ç¤ËÄ°¤¯¤Î¤âÎÉ¤¤¤¬¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢·àÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë½ç¤ËºÆÀ¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿ÍÊª¾Ò²ð¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢»î¹çÁ°¤Î¿´¾Ý¡¢»î¹çÃæ¤Î¾ìÌÌÉÁ¼Ì¡¢¤½¤·¤Æ»î¹ç¸å¤Î¿´¾ÝÉ÷·Ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ìÏ¢¤Î¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤¬²»³Ú¤ÎÃæ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¥·¥Í¥Õ¥í¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¡¢Ù³¾ðÅª¤Ç¥¢¥È¥â¥¹¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥â¥ê¥½¥ó¡ÊSax¡Ë¤È¥Ì¥Ð¥¤¥¢¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡ÊSax, Flute¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¦¥Ã¥É¤ÎÂ©¿á¤Ï¡¢Ìµµ°Æ»¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¤¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¸¥ã¡¼¤ä¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î²óÅ¾·Ï¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ç¡¢îÉîÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÊÑËÆ¡£¤½¤ì¤é¤Ï¡¢¥«¡¼¤Î¿ÍÊªÀâÌÀ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖMark¡×µÚ¤Ó¡ÖMark ¶¡×¤Ç¤Î¡¢¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÆâÌÌ¤ä¡¢²õ¤ì¤«¤±¤Î¿´¡¢µï¹ç¤ï¤»¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¡É·ö²Þ¤¹¤ë¤Ê¤è¡ÊDont fight¡Ë¡É¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤Û¤É¤ËÊ¿°Â¤Ê¿ÍÊªÁü¤ÎÉÁ¼Ì¡¢¡ÖDawn¡×µÚ¤Ó¡ÖDawn ¶¡×¤Ç¤Î¡¢»î¹çÁ°¤Î¶½Ê³¤ä¶ÛÄ¥¡¢¶²¤ì¤Ê¤É¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿´¾Ý¤ä¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Èà¤ÎÆâÂ¦¤Çµ¯¤³¤ëÊÑ²½¤ÎÃû¤·¤ò¹îÌÀ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢»î¹çÃæ¤ËÎ®¤ì¤ë¡ÖThe Smashing Machine¡×¤À¡£¥µ¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥±¥á¥Ã¥È¤Î¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ò¥Ã¥¯¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ç¥£¤Î¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥·¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥·¡¼¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë2¿Í¤Î¼ã¼êºÇ¶¯¥É¥é¥Þ¡¼¤¬¡¢·àÃæ¤ÎÆ®¤¤¤ÈÆ±´ü¤·¤ÆÍðÂÇÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÎ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇ·â¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ç¥£¡¦¥ê¥Ã¥Á¤È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¡¼¥Á¤Î¥É¥é¥à¥Ð¥È¥ë¤ÎÇ¡¤¯¡¢2¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ×Ç÷¤ê¹ç¤¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£¤â¤·¤¯¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ë¥È¥ì¡¼¥ó¤Î¡ØMeditations¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤È¥é¥·¥Ã¥É¡¦¥¢¥ê¤ËÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ã¥É¥Í¥¹¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
·àÃæ¤ÇÁê¼ê¤ò²¥¤ê¤Ä¤±¤ëÂÇ·â²»¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÀ¸¡¹¤·¤¤²»À¼¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥·¥Í¥Õ¥í¤Ï¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ô¥¢¥Î¤òÃ¡¤¯¡£³Ú¶Ê¤ÎÃæÈ×¤Ç¤âÄ°¤±¤ë¤½¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Ë¤Ï¡¢Ê¬¸ü¤¤¥·¥Þ¡¼¥ê¡¼¥Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä¥Ô¥¢¥Î¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆß¤¤²»¤¬½Å¤¿¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»ÄµÔÀ¤Î±é½Ð¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¶Ê¤Î½ªÈ×¡¢¤Ä¤Þ¤ê»î¹ç¤Î½ª¤ï¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Ï¥«¡¼¤Î³ÊÆ®²È¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥Ë¡¼¤Ï¤³¤³¤Ç¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¹þ¤àÁÛÄê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥·¥Í¥Õ¥í¤Ï¤½¤ì¤Ë¥Î¡¼¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¥â¥¸¥å¥é¡¼¥·¥ó¥»¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿½Å¸ü¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¾è¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖThe Smashing Machine¡×¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¤ò°ú¤·Ñ¤°¡ÖKO¡×¤Ç¤Ï¡¢µöÍÆ¤·¤¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤ÎíÂ¤ß¤ò¡¢¥°¥ê¥Ã¥µ¥ó¥É¤·¤¿ÉÔ¶¨ÏÂ²»¤òÌÄ¤é¤¹¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¤½¤ÎíÂ¤ß¤òÍî¤ÁÃå¤±¤è¤¦¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËµõÌµ¤ËÂÄ¤Á¤ëÍÍ¤ò¡¢Â¸µ¤ÇêÁ¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ö¥Ù¡¼¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î±ß´Ä¹½Â¤¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEndlessness¡Ù¤ÇÄÉµá¤µ¤ì¤¿»î¤ß¤È¤âÃÏÂ³¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¡É±Ê±ó¤Ë´¶¤¸¤ë°ì½Ö¡É¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖThe High¡×¤Ï¤³¤Î·àÈ¼¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢Ê¿²º¤µ¤òÃ¹¤¨¤¿³Ú¶Ê¤È¸À¤¨¤ë¡£¥¬¥ë¥·¥¢¤È¥â¥ê¥½¥ó¤Î¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÁÕ¤Ç¤ë¡¢¥¨¥Á¥ª¥¸¥ã¥º¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´¶¤¸¤ëÀûÎ§¡¢¸ÐÈÊ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë´Ë¤ä¤«¤ÊÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ë»Ø¤ò±¿¤Ö¥·¥Í¥Õ¥í¤Î¥Ô¥¢¥Î¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¡¼¥×¤Î²»¿§¤¬¡¢¶â¿§¤ÎÍ¼¶õ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
¡ÖGrand Prix¡×¤ÏºîÃæ¡¢ºÇ¸å¤ÎÆ®¤¤¤ÎÎ¢¤ÇÎ®¤ì¤ë¶Ê¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤òÄ°¤¤¤Æ¾¡ÇÔ¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£³Ú¶Ê¤Î¹½Â¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖKO¡×¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¶¨ÏÂ²»¤ÇÁÕ¤Ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÄË¤ß¤Ë¤â»÷¤¿¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÁ´Ç½´¶¤òÂÓ¤Ó¤¿¶Á¤¤â¤¢¤ë¡£¥Ê¥é¡¦¥·¥Í¥Õ¥í¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥«¡¼¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡ÉÅ°Äì¤·¤¿¶¦´¶¡É¤ò²»³Ú¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ã¤Àè±ÔÅª¤Ê²»³Ú²È¤¿¤Á¤Î±Ç²è¿Ê½Ð
¶áÇ¯¤Ï¥Ê¥é¡¦¥·¥Í¥Õ¥í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥ì¥Õ¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ê²»³Ú²È¤¬¡¢»°Âç±Ç²èº×¤Î¼çÍ×ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂçºî¡¿ÃíÌÜºî¤Ë·È¤ï¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥ë¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ê1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ï¤½¤ÎÉ®Æ¬¤À¤í¤¦¡£¥ä¥Ã¥¯¡ÊYuck¡Ë¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤¬¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ç¥ª¥¹¥«¡¼¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤ÈÃ¯¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£Èà¤ÏÀûÎ§¤Ç¤Î²»³ÚÉ½¸½¤ËÄ¹¤±¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤éµó¤²¤ë²»³Ú²È¤è¤ê¤â½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°µÅÝÅª¤È¤µ¤¨¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤À¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Ë»÷¤¿¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÊÝ¼éÅª¤Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼²ñ°÷¤Ë¤â¥¦¥±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¸¥ã¡¼¥¹¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥ó¥É¥ê¥¯¥¹¡Ê1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ï¡¢¡Ø°¥¤ì¤Ê¤ë¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù°Ê¹ß¤Î¥è¥ë¥´¥¹¡¦¥é¥ó¥Æ¥£¥â¥¹´ÆÆÄ¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤·¡¢´ñÀ×Åª¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÁêÀ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÊÀûÎ§¤ò¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ë¤â¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤Ë¤âËÂ¤°¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë²»³Ú²È¤Ç¡¢¾°³î¤Ä¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥Ù¥ó¥É¤ä¥Ç¥£¥Á¥å¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¼Â¸³Åª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥í¡¼¥É¤Ê¤É¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ö¥ê¥¯¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¨¥Ã¥¸¡¼¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Í¥Õ¥í¤ä¥Ö¥ë¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¡ÒA24¡Ó¤Ï²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤ê¡¢¼ã¼ê²»³Ú²È¤Îµ¯ÍÑ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê°õ¾Ý¤À¡£¡Ø¥¢¡¼¥¹¡¦¥Þ¥Þ¡Ù¤Î²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥½¥é¥ó¥¸¥å¤È¤Î¶¦±é¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥±¥ë¥·¡¼¡¦¥ë¡¼¡Ê1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¡£Èà½÷¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥È¥é¥Ð¥¹¤Ï½Å¸ü¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·¡¢¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥É¥¥¥ë¡¦¥°¥É¥Ê¥É¥Ã¥Æ¥£¥ë¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¤ÊÀûÎ§¤È¡¢¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥à¡¼¥É¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢Èà½÷¤Î±Ç²è²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2·î¤ËÆüËÜ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í²»³Ú²È¤Î¥Ï¥Ë¥ã¡¦¥é¥Ë¡Ê1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤¬²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³ÚÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¥Í¥Õ¥í¤ÈºÇ¤â¶á¤¤¡£»ä¤âºòÇ¯¡¢Èà½÷¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤ä¥ë¡¼¥×¡¢¥¢¥ë¥Ú¥¸¥¨¥¤¥È¤Ê¤É¡¢¥Þ¥·¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥»¤ä¥Ó¡¼¥È¤Î¾å¤Ç¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ô¥¢¥Î¤È¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤¿¡£µ¬Î§Åª¤Ê²»¤ÈÂ¨¶½À¤Î¤¢¤ë²»¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ê²»¤È»ö¸ÎÅª¤Ê²»¡¢¤³¤ì¤é¤¬ÞÕÁ³°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¼êË¡¤Ï±Ç²è²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤ëºÝ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤Îºî²ÈÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥·¥Í¥Õ¥í¤ä¥ë¡¼¡¢¥é¥Ë¤Ï¡¢±Ç²è±é½Ð¤Ë¤ª¤±¤ë²»³Ú¤Ç¤Î¾ìÌÌÀâÌÀ¤ä¿´¾ÝÉ½¸½¤ò¡¢ÀûÎ§¤è¤ê¤â¡¢¤¤¤«¤Ë¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¹½Â¤¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤«¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÏÀ¡¢¤È¤Ã¤¯¤ÎÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥³¥ó¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¥Ð¡¼¥Ö¤ÎÅÐ¾ì°Ê¹ß¡¢¶áÇ¯¤ÏAI¤Ë¤è¤ë¹¹¤Ê¤ëµ»½Ñ¿Ê²½¤â¤¢¤ê¡¢»Ä¶Á¤ÎÉ½¸½¤Ï¤è¤êÀè±Ô²½¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òÄ©ÀïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÆÃÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Î©ÂÎ²»¶Á¤Ø¤Î¿´ÆÀ¤â¡¢±Ç²è²»³Ú¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Î¤è¤¦¤ÊÍË¾¤Ê²»³Ú²È¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤µðÂç¤ÊÀ©ºî¤Î¾ì¤ò¼ã¤¤º¢¤«¤é·Ð¸³¤·¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤ÎÁÏºî¤Ë¤â¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿½Û´Ä¤³¤½¤¬¡¢²»³Ú¤ä±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¡¼¥ÈÁ´ÂÎ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ê¥é¡¦¥·¥Í¥Õ¥í
¡ØThe Smashing Machine¡Ù
¹ñÆâÈ×CD¡§È¯ÇäÃæ
Í¢ÆþÈÇCD/LP¡§2026Ç¯3·î13Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
¾ÜºÙ¡§https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=15407
