アジア株　軒並み下落、香港株は大幅続落



東京時間17:31現在

香港ハンセン指数 26567.12（-465.42 -1.72%）

中国上海総合指数 4082.07（-51.95 -1.26%）

台湾加権指数 休場

韓国総合株価指数 5507.01（-15.26 -0.28%）

豪ＡＳＸ２００指数 8917.61（-125.93 -1.39%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82778.75（-896.17 -1.07%）



１３日のアジア太平洋株式市場は軒並み下落。前日の米国株の下落を受けて、アジア株は売り優勢で推移している。ナスダックは２％超の下落。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は２．５％安となり、ハイテクや半導体関連株には重石となった。金、銀など貴金属価格の急落、原油安などのコモディティ価格の下落で資源関連株やエネルギー株には売り圧力となった。台湾市場は休場。



中国大陸市場で上海総合指数は大幅反落。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、銀行大手の中国農業銀行、保険大手の中国人寿保険、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技、化学品メーカーの万華化学集団が売られた。



香港ハンセン指数は大幅続落。アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、石油大手の中国石油化工（シノペック）、保険会社の友邦保険控股（ＡＩＡグループ）、宝飾品小売りの周大福珠宝集団（チョウ・タイ・フック・ジュエリー・グループ）、インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は大幅反落。医療診断サービスのソニック・ヘルスケア、インターネットメディア会社のカー・グループ、鉱物探査会社のペルセウス・マイニング、航空会社のカンタス航空、探鉱会社のライオンタウン、小売りチェーンなど多角経営企業のウェスファーマーズが売られた。



