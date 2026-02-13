東京時間17:35現在
英ＦＴＳＥ100　 10398.19（-4.25　-0.04%）
独ＤＡＸ　　24849.00（-3.69　-0.01%）
仏ＣＡＣ40　 8280.17（-60.39　-0.73%）
スイスＳＭＩ　 13572.59（+42.67　+0.31%）
※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

独ダックスは化学品などが軟調、シーメンス、ブレンターク、志村伊豆などが軟調。エネルギーも弱くRWEの売りが出ている。エンジンメーカーのMTUエアロエンジンズ、建設資材のハイデルベルグ・マテリアルズなどがしっかり。

英FTは情報会社レレックス、自動車のロールスロイスなどが堅調。石油メジャーのBP、シェルなどが軟調。