東京時間17:35現在

英ＦＴＳＥ100 10398.19（-4.25 -0.04%）

独ＤＡＸ 24849.00（-3.69 -0.01%）

仏ＣＡＣ40 8280.17（-60.39 -0.73%）

スイスＳＭＩ 13572.59（+42.67 +0.31%）

※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



独ダックスは化学品などが軟調、シーメンス、ブレンターク、志村伊豆などが軟調。エネルギーも弱くRWEの売りが出ている。エンジンメーカーのMTUエアロエンジンズ、建設資材のハイデルベルグ・マテリアルズなどがしっかり。



英FTは情報会社レレックス、自動車のロールスロイスなどが堅調。石油メジャーのBP、シェルなどが軟調。

