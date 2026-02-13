13日午後、衆議院選挙で大敗した中道改革連合が“新たなトップを選ぶ”代表選を行いました。



立て直しが急務となる党のトップに名乗り出たのは・・・立憲民主党出身の元総務政務官・階 猛氏と、立憲の元幹事長・小川淳也氏。



公明出身議員からの立候補はなく、一騎打ちの構図になりました。



立憲と公明の衆議院議員が合流し、結党からまだ1か月もたっていない中道。今回の代表選は衆院選で当選した49人の議員によって行われますが、そのうち21人が立憲出身者、28人が公明出身者です。





きのう（12日）の議員総会では立憲出身と公明出身の議員が名刺交換をする場面も。立候補の条件とされていた10人の推薦人についても、今回に限り不要に。ある公明出身の議員は、代表候補の小川氏について…（某:公明出身議員）『テレビで見たことはあるけれど、どんな人物かはよく知らない。』お互いよく知らない人たち同士でトップを選ぶ、“異例”の選挙となりました。そしてきょう（13日）午後、投票を前に2人の候補者が10分間の演説を行いました。、（階 猛氏）「私は、政策の5本柱、その上に立つ大きな理念として、国家目標“富国共栄”を掲げたいと思っております。共栄というのは、我が国だけの問題ではなく、他国との関係も共栄を図って、しっかり外交努力を積み重ね、平和主義、専守防衛、そして非核3原則を貫いてまいりたいと思っております。」（小川淳也氏）「私たちは、この中道という言葉で真ん中の道を歩む政治姿勢については明らかにしました。しかし政党として目指すべき地点は何なのか、ここを明らかにしていかなければなりません。まず、真ん中の道を歩むことで、今世界で脅かされている自由と民主主義を確固たるものにしていこうではありませんか。この党のアイデンティティと存在意義、存在価値、立ち位置を再度共有をし、確認をし合わなければなりません。あらゆる対話の努力を惜しむことなく、党内融和に努めていきたいと思っています」49人の衆院議員が投票した結果は・・・（結果発表）「階 猛氏 22票。小川淳也氏 27票。小川淳也さんが当選。投票の結果、小川淳也氏が新代表に選出されました。」（小川淳也氏）「大変厳粛な、また過酷な職責を全身全霊をもって引き受け、邁進してまいりたい、その決意でございます。これから党内の態勢を整え、各党との連携を深め、具体的な成果で国民生活、並びに将来の見通しに貢献できるよう全力を尽くしたいと思っております。」この結果について中道から出馬し落選した静岡8区の源馬謙太郎さんは新代表に党再生の土台作りをしてほしいと期待を寄せています。（源馬謙太郎氏）「ゼロから、いやむしろマイナスからのスタートなので、その土台作りをしっかりやってもらいたいなと思います。今回生き残られた現職の皆さんだけで何かやろうとするんではなくて、地方あるいは我々落選組を含め、土台をきちんと作ってもらって、そこから一緒に党全体の機運を盛り上げていきたいと思います。小川さんはパッションの人なんで、熱意とパッションを多くの国民の皆様に届けられるようにしていただきたい。」新体制のもと、中道は野党第一党としてどう存在感示していくのか、小川新代表の手腕が問われています。