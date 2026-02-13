静岡県内では週末春の陽気が訪れる見込みです。これから楽しめるサクラや梅の開花状況はどうなっているのでしょうか。各地を取材しました。



(徳増ないるキャスター）

「見ごろ宣言が出たばかりの河津桜。とっても綺麗な濃いピンク色が青空に映えています。」



伊豆半島にある河津町では春の訪れを知らせる河津桜が一面を覆いつくしています。その様子を一目見ようと朝早くから多くの見物客の姿がありました。





（観光客）「ここから良く見えるからいいですよね。」「上流のほうがきれいでよいですよね。」「ちょっと早めですけどね。来週は混みそうだし。」「きれいですね～満開って聞いてきた。きょうは天気も良いので。」地元の観光協会は、きょう（13日）「見ごろ宣言」を出しました。去年（2025年）よりも2週間ほど早い発表だということです。この桜、2月下旬には満開となり、3月上旬から中旬まで楽しめる見込みです。今週末、春のぽかぽか陽気となりそうな県内。各地の開花状況はどうでしょうか？（高山基彦キャスター）「青空に綺麗な淡いピンクの花が風に揺れています。こちら、静岡市の日本平です。多くの観光客が訪れる場所ですが、観光客を出迎えるように綺麗な河津桜が咲いています。春はもう目の前です。」静岡市の日本平でも河津桜がきれいに咲き誇っていました。（愛知県からの観光客）「雲がちょうど白と透き通るような水色、いいですよね。ピンクと。友達がちょうど水曜日に来た時は土砂降りだったみたい。きょうはもう晴れ女の私がきたので。1140桜が咲くころにもう一回きてみたいな。」かわって、こちらは・・・焼津市の朝比奈川沿いに植えられている河津桜「山の手さくら」。およそ2キロメートルにわたって200本が植えられていますが、全体では、1部から3部咲き。まだ見ごろには早いですが、きょうの温かさに誘われつぼみが膨らみ、例年より開花が進んでいるようです。（焼津市山の手未来の会 牧田久雄会長）「去年は3月7日、8日ころが満開だった。2週間くらい早く進んでいる。一気に咲いてきて来週あたりが一番の見ごろになる。」2月23日には「山の手さくらまつり」が開かれ、地場産品の即売会などが行われるということです。伊豆の国市でも桜が咲き始めています。こちらの「長嶋茂雄ロード」は、読売巨人軍 終身名誉監督の長嶋茂雄さんが現役時代、自主トレーニングに訪れた場所として知られ、その名がつけられました。その「長嶋茂雄ロード」に植えられたおよそ140本の桜が咲き始めていて、散歩をする人の姿が見られました。伊豆の国市観光協会によりますと、桜はまだ咲き初めで、週末にかけて開花が進み、2月下旬が一番の見ごろとなりそうです。（訪れた人）「桜はやっぱりいいですよね。色もピンクでほのぼのとして。満開になるのを待ってます。」「ここはみんな散歩するように気持ちよく歩けるので、でもきょうはまだ風が冷たい。明日あさってが暖かくなるというからバッと咲いてくれればいいかな。」早咲きの桜とともに、これから見ごろを迎えるのは・・（高山キャスター）「あすから梅祭りが始まる会場です。入り口には白い梅が咲いていますが、奥を見るとまだ咲いてないですね。見頃まで時間はかかりそうです。」日本平山頂付近であす（14日）から始まる梅祭り。会場にある梅の花は現在2分咲きですが、２月下旬には見頃を迎えそうだということです。久能山東照宮も・・・（高山キャスター）「久能山東照宮も徐々に華やいできています。一角には濃いピンクの花が色づき始めています。」この一角に咲く八房梅と河津桜は8分咲き。この週末には見頃を迎えそうです。磐田市にある梅の名所・豊岡梅園では梅の花が見頃を迎えています。園内にはおよそ2000本の梅の花が植えられていて丘の斜面を白やピンクに染めています。今年の開花は例年より10日早く現在は6～7分咲き。一部の木では満開になっています。（来園者 浜松市から）「豊岡の梅園が見ごろで来た。（入口に）入ったらすぐぱーっと香りがしてきれい。色もいいし、香りも良くてきれい。」（来園者 菊川市から）「きれいだね。花はいいですねピンクと白がきれいでいい。」Q,春の訪れは感じる？「感じますね。ほんとうれしい春を感じるね」」梅の花の見頃は来週まで続く見込みで、２月いっぱいまで見られるということです。はままつフラワーパーク」では東京ドーム6・4個分の敷地に四季折々の花、およそ3000種10万本の植物が楽しめます。立春を過ぎた現在、園内には春の訪れを告げる花が咲き始めています。園内のウメは今年に入って咲き始め、現在は3分咲きに。今後フラワーパークではソメイヨシノなどのサクラが順次開花していき、本格的な開花シーズンに突入します。