¥Ø¥ë¥·ー¡ª¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤òÂçÄ´ºº¡¡¾Æ¤°ò¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¡´³¤·°ò¤ËÂç³Ø°ò¡¡¤½¤·¤ÆŽ¥Ž¥Ž¥
´¨¤µ¸·¤·¤¤¤³¤Î»þµ¨¤ËÎø¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð¥Û¥Ã¥¯¥Û¥¯¤Î¡Ö¾Æ¤¤¤¤â¡×¡ª
¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¤³¤È¤«¤é¼ê·Ú¤Ç¥Ø¥ë¥·ー¤ÊÅß¤Î¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ï¾Æ¤¤¤¤â¤À¤±¤Ë¤¢¤é¤º¡Ä
Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤ÈÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö´³¤·°ò¡×¤âÅß¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ÎÂåÉ½³Ê¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¾ÂÄÅ»Ô¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÇÀ²È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë´³¤·°òÀìÌçÅ¹¡£³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¼¡¡¹¤ËµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡ÊÅß¤Î¡Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤ª°ò²°¤µ¤ó¡Ä¤½¤Î´Ö¤Ë²¿²ó¤«Íè¤Ê¤¤ã¡Ä¥á¥Ã¥Á¥ã¤ª¤¤¤·¤¤¡£¡×
¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÀ½ÉÊ¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤ÈÍè¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¤½¤·¤ÆÉÙ»Î»Ô¤Ë¤¢¤ë°ò¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡Ä
¡ÊÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
¡Ö¥¤¥â¤¬Ìª¤ÎÃæ¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡Ä¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡£¡×
É½ÌÌ¤ò¥«¥ê¥«¥ê¤ËÍÈ¤²¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ë´Å～¤¤Ìª¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍí¤á¤¿¡ÖÂç³Ø°ò¡×¡£
¡Ê¤ªÅ¹¤Î¿Í¡Ë
¡ÖÁíºÚ²°¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø°ò¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÂç³Ø°ò¡Ä¡×
ÁÇËÑ¤ÊÌ£¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö´³¤·°ò¡×¤È¡ÖÂç³Ø°ò¡×¡£¤¤ç¤¦¤Î¥¨¥Ö¥ê¥£¥é¥¤¥Õ¤Ï´¨¤¯¤Ê¤ë¤ÈÎø¤·¤¯¤Ê¤ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ÂÄÅ»Ô²æÆþÆ»¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö»°½½»°¡Ê¤ß¤Ä¤ß¡Ë¾¦Å¹¡×¡£
¤³¤Á¤é¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤ÏÅß¤ÎÄêÈÖ¤ª¤ä¤Ä¡Ö´³¤·°ò¡×¡ªÅ¹Æâ¤Ë¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤¬Å¹¼ç¤Ç¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÇÀ²È¤Îº´Æ£²ÅÉ§¤µ¤ó¡£¼Â¤ÏÃ¦¥µ¥é¤·¤Æ½¢ÇÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«4Ç¯Á°¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê»°½½»°¾¦Å¹¡¡º´Æ£²ÅÉ§¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÁÄÊì¤¬ÃÏ°è¤ÇÍÌ¾¤Ê´³¤·°òÌ¾¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇÀ¶È¤ò¤ä¤í¤¦¡¦¡¦ÇÀ¶È¤ò¤ä¤ë¤Ê¤é¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿´³¤·°ò¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦Î®¤ì¡Ä¥Û¥ó¥È¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÃã¶ìÃã¤ª¤¤¤·¤¤´³¤·°ò¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¹Ó¤ìÊüÂê¤À¤Ã¤¿ÁÄÊì¤ÎÈª¤òÀ°È÷¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÇ¯¤Ë¤ª¤è¤½14¥È¥ó¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò¼ý³Ï¡£
¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÇÀ²È¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤È¸¬Â½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸©Æâ¤ÎÍÌ¾¥¹ー¥Ñー¤ä°ìÉô¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë½Ð²Ù¤¹¤ë¤Ê¤Éº´Æ£¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë´³¤·°ò¤Ï¥Ð¥¤¥äー¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÄ¾Çä½ê¤Ç¤âµÒÂ¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡ÖÍ§Ã£¤ËÇÛ¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¿Çã¤¤¤ËÍè¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¤Î´Ö¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤À¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ê»°½½»°¾¦Å¹¡¡º´Æ£²ÅÉ§¤µ¤ó¡Ë
¡Ö´³¤·°ò¼«ÂÎ¡¢2¼ïÎàÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¾ù¤ê¤ÎÂç³ø¤È¥Þ¥¤Ç¾ø¤·¤¢¤²¤ÆÂÀÍÛ¤ÈÉ÷¤ÇÅ·Æü´³¤·¤¹¤ëÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î´³¤·°ò¤È¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î¥¬¥¹¾ø¤·´ï¤ÈÂç·¿¤Î´¥Áçµ¡¤Ç´¥Áç¤µ¤»¤ë¥Þ¥·¥ó¥É¥é¥¤¤Î´³¤·°ò¡Ä¤³¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£¾®¤µ¤á¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¸Î¤Ê¤é´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¤ÆÉÊ¼Á¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ä¡×
¤Þ¤¿¡¢²Ã¹©¤Î²áÄø¤ÇÀÚ¤êÍî¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤òÂÞµÍ¤á¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Ï¤¸¤Ã¤³¡×¤Ï200¥°¥é¥à400±ß¤ÈÀµµ¬ÉÊ¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¤ÇÈÎÇä¡£Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¥é¥Ã¥ー¤ÎÄ¶¤ªÇã¤¤ÆÀ¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ´³¤·°ò¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡Ä¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¥¹¥¤ー¥È¥Ý¥Æ¥È¡£¤Í¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¼«Ëý¤Î¥¹¥¤ー¥È¥Ý¥Æ¥È¤Ï¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¼«Á³¤Î´Å¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ìー¥ó¥¿¥¤¥×¤Èº½Åü¤ÈËªÌª¤Ç´Å¤µ¤òÁý¤·¤¿2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤Ï¾ø¤«¤·¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ë¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤äÍñ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö°û¤á¤ë¤ª¥¤¥â¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¡×¡£ºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤À´³¤·°ò¤¬¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»°½½»°¾¦Å¹¡¡º´Æ£²ÅÉ§¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ë¡Ø²¿¤³¤ì¤ª¤¤¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶Æ°¤È¶Ã¤¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡¢´Å～¤¤Ìª¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Þ¤È¤Ã¤¿Âç³Ø°ò¡£¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂç³Ø°ò¤ò´ÇÈÄ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÙ»Î»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¤¤â¤ä¤ð¤âÂ¢¡×¡£¸©Æâ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤Âç³Ø°ò¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡ÖÂ¿¤¤¤È¤¤Ï½µ2¤È¤«Íè¤¿¤ê·î2～3¤ÏÍè¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Âç³Ø°ò¤Ã¤Æ¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤·¤Á¤ã¤¦¤±¤É¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¤·¤Ã¤«¤ê¥¤¥â¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¡×
µÒ¤âÀä»¿¤¹¤ë¤³¤Á¤é¤ÎÂç³Ø°ò¤Ë¤Ï¤¢¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤¤¤â¤ä¤ð¤âÂ¢¡¡Ã«ÄÅÁÒ°ì¿¿¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¦¤Á¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø°ò¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤ÆÌÌ¼è¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤¦¤¤¤¦¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¥¤¥â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤È¡£Ìª¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤±¤É¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤ÎÌª¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¿ßË¼¤ÎÃæ¤Ø¥«¥á¥é¤¬ÀøÆþ¡£¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤ÆÃúÇ«¤ËÌÌ¼è¤ê¤·¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤òÄã²¹¤ÎºÚ¼ïÌý¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍÈ¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤¬¤ê¤ÈÍÈ¤¬¤Ã¤¿¤é¼«²ÈÀ½¤ÎÌª¤ÎÃæ¤Ø¡Ä¥¤¥â¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌª¤ÈÍí¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤¤¤â¤ä¤ð¤âÂ¢¡¡Ã«ÄÅÁÒ°ì¿¿¤µ¤ó¡Ë
¡Ö´ðËÜÅª¤Ëº½Åü¤È¿å¤È¿å°»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿å°»¤ÎÀ®Ê¬¤ò¥¤¥â¤ÎÈé¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤½¤¦¤¹¤ë¤È³°¤Ï¥«¥ê¤Ã¤È¤·¤ÆÃæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Ì£¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬¤³¤Á¤é¡ÖÀ¸°ò¤±¤ó¤Ô¡×¡£¥¥Ä¥Í¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥«¥ê¥«¥ê¤ËÍÈ¤²¤¿ºÙÀÚ¤ê¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ë¼«²ÈÀ½¤ÎÌª¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤¿¿Ê²½·Ï¤Î°ò¤±¤ó¤Ô¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤¤¤â¤ä¤ð¤âÂ¢¡¡Ã«ÄÅÁÒ°ì¿¿¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¦¤Á¤Î¾ì¹ç¤ÏÌý¤Ç¥¤¥â¤òÍÈ¤²¤Æ¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢Âç³Ø°ò¤ÎÌª¤òÍí¤á¤Æ´¥¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÄó¶¡¡ÄÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¤«¤éÈ¯ÁÛ¤òÆÀ¤ÆÀ¸°ò¤±¤ó¤Ô¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤·¤¿¡£¡×
¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÇÀ²È¤¬ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉÙ»ÎÈþ°ò¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¾ø¤«¤·¤¿¤È¤¤ËÅüÅÙ¤¬40ÅÙ°Ê¾å¤È¤¤¤¦´Å¤ß¤¬¶¯¤¤¥¤¥â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤¤¤â¤ä¤ð¤âÂ¢¡¡Ã«ÄÅÁÒ°ì¿¿¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÁÇÍÈ¤²¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¥¤¥â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÄÉ¤¤Ìª¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤µ¤é¤Ë´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡£µÒ¤Ë¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¬¤±¤Æ¿©¤Ù¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Ò¤È¤ê¤ÇÁ´Éô¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤ÈÁÇËÑ¤ÊÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¤ª¤ä¤Ä¡£´¨¤µ¤¬Áý¤¹¤³¤Î»þµ¨¤Ë¤ª¤Ò¤È¤Ä¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©