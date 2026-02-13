¡ÖPayPay¡×ÊÆ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¿½ÀÁ¡Ä»þ²ÁÁí³Û3Ãû±ßÄ¶¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¡¡¡ÖVISA¡×¤È¤ÎÄó·ÈÈ¯É½
¡ÖPayPay¡×¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Î¥¹¥Þ¥Û·èºÑÂç¼ê¤ÎPayPay¤¬¾å¾ì¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNASDAQ»Ô¾ì¤Ç¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î12Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ë¿³ºº¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñÎÁ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3·îÃæ¤Ë¤â¾å¾ì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢»þ²ÁÁí³Û¤ÏÌó3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Î»ñ¶â¤ä¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
PayPay¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÂç¼ê¡ÖVISA¡×¤È¤ÎÄó·È¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£