¡¡¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î¹âÉô¤¬13Æü¡¢²Æì¸©»åËþ»Ô¤Ç¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ÇÀÐÀîÉ¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢8ÅÙ¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ3°ÂÂÇ¡£¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë7Ç¯ÌÜ¤Î³°Ìî¼ê¤Ï¡ÖÎÉ¤¤´¶³Ð¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¼ÂÀï¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿¾¡¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë±¦Åê¼ê¤«¤éÃæÁ°¤Ë1ËÜ¡¢±¦Á°¤Ë2ËÜÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£ºòµ¨¤è¤ê¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢±Ô¤¤ÂÇµå¤Ç³°Ìî¤Ø±¿¤ó¤À¡£
¡¡22Ç¯¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÁöÎÝ¤òÍí¤á¤¿¹¶·â¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤º¡ÖÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤¬·Ù²ü¤¹¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤âÂ¾¤ÎÂÇ¼Ô¤â½õ¤«¤ë¡×¤È´ÆÆÄ¡£