Áê¼¡¤°»³ÎÓ²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Ç»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¾Ã²Ð·±Îý¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥¹¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¼ÐÌÌ¤ò¤Î¤Ü¤ë¾ÃËÉÂâ°÷¡£¥Û¡¼¥¹¤ÏÌÚ¤Î´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¿¤Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³ÎÓ²ÐºÒ¤òÁÛÄê¤·¤¿Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ë·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤¬ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é½é¤á¤ÆÆ³ÆþÍ½Äê¤Î¹â¤µºÇÂç13¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡È¿å¤ÎÊÉ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ä¾Æ¤òËÉ¤°¡Ö¿åËëËÉ¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ï¡¢¹ß¿åÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤¿¤²Ð¤Ê¤É²°³°¤Ç¤Î²Ð¤Î»ÈÍÑ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡ÖÎÓÌî²ÐºÒ·ÙÊó¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£