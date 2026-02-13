¡ÚGU¡Û1990±ß¤ÇÇã¤¨¤ëº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡£½ÕÀè¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à3Áª¡Ô2·î19Æü¤Þ¤ÇÆÃÊÌ²Á³Ê¡Õ
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç³ð¤¦¡ÖGU¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë¡×¡£2026Ç¯2·î13Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¡¢GU¤Î°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬"¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê"¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢½ÕÀè¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò3¤Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â»äÉþ¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡×
¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â"1990±ß"¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥¤¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È´¶³Ð¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤è¤¤¸ü¤ß¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î»å¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÊÔ¤ß¹þ¤ó¤À¥Ä¥¤¡¼¥É¥é¥¤¥¯¤ÊÊÔÃÏ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢È©´¨¤µ¤Î»Ä¤ë½ÕÀè¤Ë½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¼Ô¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤ß¤ë¤È¡Ö¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤Î¤Ë¹â¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÄÌ¶Ð¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÃå¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢ÆÃ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¥ß¥é¥Î¥ê¥Ö¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¥»¡¼¥¿¡¼
¤Û¤É¤è¤¯¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÃå¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤ÎÀöÂõµ¡¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÀö¤¨¤ë¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ëµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ»È¤¤¤¤ì¤¤¤áÎ¾Êý¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ª¥ó¥ª¥Õ»È¤¨¤ë¤¤¤¤¾¦ÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â»äÉþ¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ç»È¤¨¤ëËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ì¥¨¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î²÷Å¬¤µ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿·¤¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤±«¤Ê¤É¤Î¿å¤òÃÆ¤¯Ùû¿åµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°Á´ËÉ¿å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°Õ³°¤È²¿¤Ë¤Ç¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¤â¹ç¤¦¡×¡Ö·Ú¤¯¤ÆÍú¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²Ä°¦¤µ¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë