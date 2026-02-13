ABS½©ÅÄÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤­¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ãæ¾®´ë¶È¤Ø¤Î»Ù±ç¶â¤òµëÉÕ¤¹¤ë¸©¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¹­¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÀâÌÀ²ñ¤¬½©ÅÄ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸©¤Ï¡¢»ö¶È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÀß¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢6·îËö¤Þ¤Ç¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

ÀâÌÀ²ñ¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©Ãæ¾®´ë¶ÈÃÄÂÎÃæ±û²ñ¤Ê¤É¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»Ù±ç¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÌó100¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¶È¼ÔÂ¦¤Ï¡¢Íè·î31Æü¤«¤éºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤­¾å¤²¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¸©¤Î»Ù±ç¶â¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÂçÉý¤Ê°ú¤­¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤¿»ö¶È¼Ô¤¬µëÉÕ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£

¿·¤¿¤ÊºÇÄãÄÂ¶â¤Î³Û¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Û¤ò80±ß¾å²ó¤ë¡¢1,031±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¸©¤¬»Ù±ç¶â¤òµëÉÕ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯8·î25Æü¤«¤éÍè·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢»þµë1,000±ß°Ê²¼¤«¤é1,031±ß°Ê¾å¤Ë°ú¤­¾å¤²¤¿Ãæ¾®¤Î»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»Ùµë³Û¤Ï¡¢½¾¶È°÷1¿Í¤¢¤¿¤ê¡¢ºÇÂç5Ëü±ß¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö¶È½ê¤Ë¤Ä¤­50Ëü±ß¤¬¾å¸Â¤Ç¤¹¡£

¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àè·î5Æü¤«¤éº£·î6Æü¤Þ¤Ç¤Ë52·ï¤Î¿½ÀÁ¤¬¤¢¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÍè½µ¤«¤é¡¢»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎµëÉÕ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿½ÀÁ¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï6·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢¸©¤Ï»ö¶È¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÀß¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÀß¤±¤Æ¹­¤¯¼þÃÎ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤âÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£