ÎëÌÚÃÎ»ö¤¬½é¤á¤ÆÊÔÀ®¤·¤¿¸©¤Î¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤ò¿³µÄ¤¹¤ë¸©µÄ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¥¯¥ÞÈï³²¤ÎÂÐºö¤Ê¤É¤Ë½ÅÅÀÅª¤ËÇÛÊ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¸©Ì±À¸³è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¡¢13Æü¤Ë³«²ñ¤·¤¿¸©µÄ²ñ¤Ë¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤ÇÌó6,041²¯±ß¤Î¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÃÎ»ö¤¬½é¤á¤ÆÊÔÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°Ü½»¤ä·ëº§»Ù±ç¡¢´ë¶ÈÍ¶Ã×¤Ê¤É¤Î¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤Ë265²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ´Ä£¤òµó¤²¤Æ¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎáÏÂ10Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¿Í¸ý¤Î¼Ò²ñ¸º¾¯¿ô¤ò1,990¿Í¤Þ¤Ç½Ì¸º¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¸ý¤òÎÌÅª¤ËÂª¤¨¤¿ÂÐºö¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿Í¸ý¸º¾¯²¼¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÃÏ°è¼Ò²ñ¤Îµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¸©Ì±À¸³è¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ÞÈï³²¤ÎÂÐºö¤Ê¤É¡Ö¸©Ì±¤Î°Â¿´¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤Ë311²¯±ß¤ò·×¾å¡£
¥¯¥Þ¤Î´ÉÍý¶¯²½¥¾ー¥ó¤Ç¤ÎÊá³Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1Æ¬5Ëü±ß¤Î¾©Îå¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë»ö¶È¤ä¡¢¥É¥íー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿´Æ»ë¤Ê¤É¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¸øÌ³°÷¥Ï¥ó¥¿ー¡É2¿Í¤ÎÇÛÃÖ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤Æ¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤â´Þ¤á¡¢¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êá³ÍÅù¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¦°éÀ®¤ò¤Ï¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¸Â©¿ô¤ÎÄ´ºº¤ä´ÉÍýÊá³ÍÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Å¬Àµ¤Ê¸ÄÂÎ¿ô´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤äÌó250²¯±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¿³µÄ¤¹¤ë¸©µÄ²ñ¤Ï¡¢Íè·î19Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£