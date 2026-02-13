Aqua Timez¡¢ºÆ·ëÀ®´ü´Ö¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò±ÇÁü¡õ²»¸»²½¡¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¼ýÏ¿
¡¡Aqua Timez¤¬¡¢2025Ç¯12·î27Æü¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿ºÆ·ëÀ®´ü´Ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØAqua Timez 20th Live -OLDROSE-¡Ù¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ª¤è¤Ó²»¸»¤ò3·î25Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ë¤Ï20Ç¯¤Ë¤ª¤è¤ÖÄ¹¤¤Êâ¤ß¤Î½¸ÂçÀ®¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢ºÆ·ëÀ®´ü´ÖÃæ¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢»£±Æ¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ì©Ãå±ÇÁü¤ò°ìÉô´Þ¤à2»þ´Ö¤Î¥í¥ó¥°¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø±éÅöÆü¤Î¶õµ¤´¶¤ä¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉ½¾ð¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ëÁ´84¥Úー¥¸¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤âÉÕÂ°¡£¾®胗ÂçÊå¡ÊInterview inc.¡Ë¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë