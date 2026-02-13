¥¸¥ã¥ó¡á¥ë¥¤¡¦¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ë¥ã¥ó¼ç±é¡Ø¥Ñ¥ê¤«¤éÍè¤¿»¦¤·²°¡Ù4·î¸ø³«¤Ø¡¡¥Ý¥¹¥¿ー¡õÆÃÊó¤â
¡¡¥¸¥ã¥ó¡á¥ë¥¤¡¦¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ë¥ã¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿1972Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¤«¤éÍè¤¿»¦¤·²°¡Ù¤¬¡¢¡Ø¥Ñ¥ê¤«¤éÍè¤¿»¦¤·²° 4K¡Ù¤È¤·¤Æ4·î3Æü¤è¤ê¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÃË¤È½÷¡Ù¡Ø°Å»¦¤Î¿¹¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ë¥ã¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹çºî¤Î¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£Åö»þ¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Î¶¦±éºî¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Ç¤Ï·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤º¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À©ºî¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¤ò·Ð¤ÆÆüËÜ½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¡Ø°¦¤Î¼í¿Í¡Ù¤Î¥¢¥ó¡á¥Þー¥°¥ì¥Ã¥È¡¢¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥í¥¤¡¦¥·¥ã¥¤¥Àー¡¢¡Ø»¦¤·¤ÎÊ¬¤±Á°¡¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥¯¡Ù¤Î¥¢¥ó¥¸ー¡¦¥Ç¥£¥¥ó¥½¥ó¡¢¡ØÏµ¤ÎÈÔ²Î¡Ù¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥¿¥ó¡¢¡Ø¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¬¥ó¡Ù¤Î¥¦¥ó¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥ë¥·ーÆó¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥Ö¥ê¥Ã¥È¡Ù¤Î¥Õ¥§¥ê¥¹¡¦¥ªー¥é¥ó¥Ç¥£¡¢¡Ø¸½¶â¤Ë¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ì¡Ù¤Î¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ç¡¦¥³¥ë¥·¥¢¡¢¡Ø¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡ー¥¶ー¡Ù¤Î¥¿¥ê¥¢¡¦¥·¥ã¥¤¥¢¡¢¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¥Ù¥¢ー¥º¡Ù¤Î»ÒÌò¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥¢ー¥ë¡¦¥Ø¥¤¥êー¤é¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ü¥ë¥µ¥êー¥Î¡Ù2Éôºî¡¢¡Ø¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ìー¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¥Ü¥ë¥µ¥êー¥Î¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥É¥ìー¤ÈÁÈ¤ó¤À¤Û¤«¡¢¥ë¥¤¡¦¥Þ¥ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ö¥Ë¥å¥¨¥ë¡¢¥ß¥í¥¹¡¦¥Õ¥©¥¢¥Þ¥ó¡¢¥Õ¥©¥ë¥«ー¡¦¥·¥å¥ì¥ó¥É¥ë¥Õ¡¢ÂçÅç½í¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ò¼¹É®¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¡á¥¯¥íー¥É¡¦¥«¥ê¥¨ー¥ë¤¬Ã´Åö¡£²»³Ú¤Ï¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥ë¥°¥é¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¡ÈÅ·»È¤Î³¹¡É¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î»¦¤·²°¥ë¥·¥¢¥ó¡Ê¥¸¥ã¥ó¡á¥ë¥¤¡¦¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ë¥ã¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥ô¥¡¥êー¥Ò¥ë¥º¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢·ý½Æ¤ò²û¤Ë¼Ö¤Ç¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î½»¤à¹âµé½»Âð³¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£ÁÈ¿¥¤ÎÂç¥Ü¥¹¤ò¼êºÝÎÉ¤¯»ÏËö¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤È¹Ò¶õ·ô¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£µ¿¿´°Åµ´¤Ë´Ù¤ë¥ë¥·¥¢¥ó¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î»¦¤·²°¡Ê¥í¥¤¡¦¥·¥ã¥¤¥Àー¡Ë¤¬Êü¤Ä½ÆÃÆ¤Î±«¤¬¹ß¤êÃí¤°¡£
±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¤«¤éÍè¤¿»¦¤·²° 4K¡ÙÆÃÊó¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ë¥·¥¢¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¿¼Ìë¤Î¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¤ä½Æ·âÀï¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥¹¥Ðー¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ó¤¬¡¢¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥ë¥°¥é¥ó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç¥ë¥·¥¢¥ó¤¬»£¤ë¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅ·»È¤Î³¹¤Çæ«¤ËÍî¤Á¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë