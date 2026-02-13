¶¯¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¤Ë5ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¡¡¥Ð¥éー¥É¤ä¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Æ¥ó¥Ý¤ò¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë
¡¡¶¯¤¬¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¸ø±é¤ò7·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§°ðÍÕ¹À»Ö¡¢¥«¥Ðー¶Ê¤Ç¤âÇö¤ì¤Ê¤¤¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó»ëÅÀ¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡©¡Ë
¡¡¶¯¤Ë¤è¤ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¸ø±é¤Ï¡¢º£²ó¤¬5ÅÙÌÜ¤Ë¡£²Î¿´°î¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥Õ¥íー¤ä¹ï¤ó¤À¥ê¥º¥à¤Ç´Ñ½°¤Î¿´¤òÀú¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ð¥éー¥É¤ä¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Æ¥ó¥Ý¤ò¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ëÇ®¤¤¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢5·î15Æü¤è¤êClub BBL²ñ°÷¡¿Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡¢Æ±·î22Æü¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë