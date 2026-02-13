ÃæÅç·ò¿Í¡¢ÅÏÊÕÄ¾Èþ¤È¤ÎMV¥ª¥Õ¥·¥ç¤ä3Ç¯Á°¤Î²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡¡¡ÖºÇ¸å¤Î¤®¤åー¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥Ó¥¸¥å¤¬Å·ºÍ¡×
¡¡ÃæÅç·ò¿Í¤ÈÅÏÊÕÄ¾Èþ¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖGods¡Ç Play feat.Naomi Watanabe¡×¤¬¡¢2·î12Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ÃæÅç¤¬ÅÏÊÕ¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï2·î11Æü¤Ë¡ØÅÏÊÕÄ¾Èþ¡Ê20¡Ëin Åìµþ¥Éー¥à¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿COACH¤Î2026Ç¯½©¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥çー½ÐÀÊ¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæÅç¤Ï¡¢¡ÖÄ¾Èþ»Ð¤¬Åìµþ¥Éー¥à¤Ç¤ª¤ì¤¬NY¤Ï¤¦¤Ë¤ç¤¤¡£¼¡¤Ï¤ª¤ì¤â¤¤¤¯¤¼ ¥Éー¥à¤Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢MV»£±Æ»þ¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°»þ¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¡¢3Ç¯Á°¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÇÄ«¿©¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤Þ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖOne day, we¡Çll perform this song together.Until then¡Ä stay ready.¡Ê¤¤¤Ä¤«¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡Ä¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿À¥³¥é¥Ü¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¤®¤åー¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ï¥°¤Ë¶»Ç®‼︎¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥Ó¥¸¥å¤¬Å·ºÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖGods¡ÇPlay¡×¤Ï¡ÈICONIC¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿À¡¹¤¬Å·¾å¤ÎÀ¤³¦¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¶½¤¸¤ë»Ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£MV¤ÏÅÏÊÕ¤ò¸÷¤Î¿À¡¢ÃæÅç¤ò°Ç¤Î¿À¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡¢2¿Í¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë