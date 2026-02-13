Íî»¥Î¨¡È99¡ó¡É¤Ë»ÔÄ¹¡ÖÉÔ¼«Á³¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×»Ô¤Î·úÀßÉôÄ¹¤¬¸ø¶¦¹©»ö¤ÎÍ½Äê²Á³Ê¤òÏ³¤é¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤Î»ö·ï
¡¡°¦ÃÎ¸©ÌïÉÙ»Ô¤Î·úÀßÉôÄ¹¤¬¡¢¸ø¶¦¹©»ö¤ÎÍî»¥Í½Äê²Á³Ê¤ò¶È¼Ô¤ËÏ³¤é¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£»ÔÄ¹¤Ï¡Ö99¡ó¤ÎÍî»¥Î¨¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌïÉÙ»ÔÌò½ê¤Î·úÀßÉôÄ¹¡¦Î©ÀÐÎ´¿®ÍÆµ¿¼Ô(55)¤Ï¡¢µîÇ¯5·î¤ËÆþ»¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÖÌïÉÙ¤Þ¤Á¤Ê¤«¸òÎ®´Û¡×¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦¹©»ö3·ï¤ÎÍî»¥Í½Äê²Á³Ê¤ò¶È¼Ô¤ËÏ³¤é¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢13Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3·ï¤Î¹©»ö¤ÎÍî»¥Î¨¤Ï¡¢Í½Äê²Á³Ê¤Î97.4¡ó¤«¤é99.1¡ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢13Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿°ÂÆ£ÀµÌÀ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÆ£ÀµÌÀÌïÉÙ»ÔÄ¹¡§
¡Ö¡ÊÍî»¥Î¨¤¬¡Ë99¡ó¤À¤«¤éÉÔ¼«Á³¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊQ.°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊQ.ÆâÉôÄÌ¹ð¤Ï¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡·Ù»¡¤ÏÎ©ÀÐÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æþ¼ê¤·¤¿Í½Äê²Á³Ê¤ò¤â¤È¤Ë¼õÃíÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢13Æü¡¢ÌïÉÙ»ÔÆâ¤Î·úÀß¶È¼Ô4¼Ò¤ÎÂåÉ½¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
