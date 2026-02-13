11Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¡ª98¥Ö¥é¥ó¥É½¸·ë¤Î¹ñÆâºÇÂçµé¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹2026¹Åç¡×
¡¡¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÀìÌçÅ¹¡Öe¡ù¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤Ï3·î21Æü11¡Á17»þ¤Ë¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î»îÄ°¡õÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹ 2026 ¹Åç¡×¤ò¡¢¹Åç¸©Î©¹Åç»º¶È²ñ´Û¡Ê¹Åç¸©¹Åç»Ô¡ËÀ¾Å¸¼¨´Û¤ÎÂè2Å¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¼«Í³¤ËÆþÂà¾ì¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¡¢¡Öe¡ù¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Î»îÄ°¡õÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¹Åç¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï2015Ç¯¤Î¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹ Limited¡×°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹ 2026 ¹Åç¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë98¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¹ñÆâ³°¤«¤é½¸·ë¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃÀßÊªÈÎ¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÃíÊ¸¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢Çã¤¤¼è¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡Öe¡ù¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤Î³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡14»þ¤«¤é¤Ï¡¢¡Öe¡ù¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤ÎÀ¼Í¥¡¦È¿ÅÄÍÕ·î¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹³«ºÅµÇ°¡ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ in ¹Åç¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤Î¿·À½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹Åç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸ø³«¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¸åÆü¡Öe¡ù¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ÊÍ½Äê¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ä¥§¥¤¥É¤Ë¤è¤ë¥¤¥ä¥Û¥óÁÈ¤ßÎ©¤ÆÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖASSY¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥¢¥Ã¥·¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¤È¤Ê¤ë¡¢¡ÖASSY¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° Light¡×¤ò½é³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖASSY¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¤Î»îÄ°¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢²»¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤ß¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À©ºî¥â¥Ç¥ë¤Ï¡ÖMAPro1000¥Ù¡¼¥¹¡×¡Ê¥³¥Í¥¯¥¿¡§Pentaconn ear¡Ë¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1Ëü6000±ß¡£³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÂè1Éô¤¬11»þ30Ê¬¡Á13»þ30Ê¬¡¢Âè2Éô¤¬14»þ30Ê¬¡Á16»þ30Ê¬¡£»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Öe¡ù¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î»öÁ°·èºÑ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÀèÃå½ç¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ë¡£
¡üº£Ç¯¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
