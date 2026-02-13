Aqua Timez¡¢ºÆ·ëÀ®´ü´Ö¤òÄù¤á³ç¤ë¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤¬ÂÔË¾¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½·èÄê
Aqua Timez¤¬¡¢ºÆ·ëÀ®´ü´Ö¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò±ÇÁü¡õ²»¸»²½¤·¤¿ºîÉÊ¡ØAqua Timez 20th Live -OLDROSE-¡Ù¤ò3·î25Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï2»þ´Ö¤Î¥í¥ó¥°¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ò¼ýÏ¿
¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤òµ¡¤ËºÆ·ëÀ®¤·¡¢2024Ç¯7·î¤«¤é2025Ç¯12·î¤Þ¤ÇÌó1Ç¯È¾¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Aqua Timez¡£¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÆ·ëÀ®´ü´Ö¤òÄù¤á³ç¤ëºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØAqua Timez 20th Live -OLDROSE-¡Ù¤è¤ê¡¢12·î27Æü¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÂÔË¾¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï20Ç¯¤ËµÚ¤ÖÄ¹¤¤Êâ¤ß¤Î½¸ÂçÀ®¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤¬Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢ºÆ·ëÀ®´ü´ÖÃæ¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢»£±Æ¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ì©Ãå±ÇÁü¤ò¡È°ìÉô¡É´Þ¤à2»þ´Ö¤Î¥í¥ó¥°¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø±éÅöÆü¤Î¶õµ¤´¶¤ä¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉ½¾ð¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ëÁ´84P¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤¬ÉÕÂ°¤È¤Ê¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¾®ÌøÂçÊå¡Êinterview inc/¡ÖÌø¡×¤Ï¡¢°ÛÂÎ»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.03.25 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡õCD¡ØAqua Timez 20th Live -OLDROSE-¡Ù
