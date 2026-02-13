yutori¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿´¤ÎÈùÇ®¡Ù¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª¼ýÏ¿¶Ê¡ÖËÍ¤é¤Ï¸ÉÆÈ¤À¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
yutori¤¬¡¢3·î4Æü¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿´¤ÎÈùÇ®¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ËÜºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÀè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¡ÖËÍ¤é¤Ï¸ÉÆÈ¤À¡×¤Ï¡¢2·î13Æü¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£yutori¤é¤·¤µ¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à
¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿´¤ÎÈùÇ®¡Ù¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ±³¤Ä¤¤¤¿¡×¡Ö¿ô¡ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¡×¤ò´Þ¤àÁ´6¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê°¦¤ò²Î¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¼å¤¤¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¡¢´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦yutori¤é¤·¤µ¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2·î13Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖËÍ¤é¤Ï¸ÉÆÈ¤À¡×¤Ï¡¢yutori¤Î¤¢¤é¤¿¤Ê¥¢¥ó¥»¥à¡£¡ÖËÍ¤é¤Ï¸ÉÆÈ¤À¡×¤È¹â¤é¤«¤Ë²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÍ·¤Ó¤Ä¤¯¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Øyutori ONEMAN TOUR 2026¡ÉBless you!¡É¡Ù¤Ë·èÄê¡£ÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤ÆÂæËÌ¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î³¤³°¸ø±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£yutori¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¹ñ³°¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤«¤é¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖËÍ¤é¤Ï¸ÉÆÈ¤À¡×
2026.03.04 ON SALE
DIGITAL MINI ALBUM¡Ø¿´¤ÎÈùÇ®¡Ù
