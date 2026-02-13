·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼ EZY¡×¿·¥¥ã¥¹¥È°ìµó²ò¶Ø¡¡¿·¤¿¤ÊÂèÆó¾®Ââ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¤é
¡¡ÅÁÀâ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼½¸ÃÄ¡¦HEADGEAR¤¬Â£¤ë¡Ö¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º´°Á´¿·ºî¡Öµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼ EZY¡Ê¥¤¥º¥£¡¼¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¡£5·î15Æü¤è¤ê¡¢Á´3¾Ï¹½À®¤Ç½ç¼¡·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡Ö¿·¤¿¤ÊÆÃ¼ÖÆó²ÝÂèÆó¾®Ââ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥¥ã¥¹¥È¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡2017Ç¯¤ÎÈ¯É½¤«¤é9Ç¯¡Ä¡Ä¤Ä¤¤¤ËËÜ³Ê»ÏÆ°¤¹¤ë¡ÖEZY¡×
¡¡¡Öµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼ EZY¡×¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÀ½ºî·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢2022Ç¯¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥à¸ø³«¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤ÎÁ´ËÆ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï2030Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¡£Ï«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤êAI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¤«¤Ä¤ÆºÇÀèÃ¼¤À¤Ã¤¿ÈÆÍÑ¿Í´Ö·¿ºî¶Èµ¡³£¡Ö¥ì¥¤¥Ð¡¼¡×¤Ï¼«Î©·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ø¤ÎÂåÂØ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆÃ¼ÖÆó²Ý¤Î»Å»ö¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂèÆó¾®Ââ¤Ïµì¼°98¼°AV¥¤¥ó¥°¥é¥à¤ò¥Á¥å¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖAV-98Plus ¥¤¥ó¥°¥é¥à¡×¤ò¶î¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤ÇÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡ÂâÄ¹¤ÏÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¡¡¸ÄÀÇÉÂ·¤¤¤ÎÂèÆó¾®Ââ
¡¡¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦µ×²æ½½ÏÂ¡ÊCV¡§¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ë¤ÈÅ·Ä»µËÊ¿¡ÊCV¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂèÆó¾®Ââ¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼5Ì¾¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¡¢ÂèÆó¾®Ââ¤òÎ¨¤¤¤ëÂâÄ¹¡¦º´Çìµ®Èþ¹áÌò¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×°½ÇÈ¥ì¥¤Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯ÉôÂâ¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÍê¤ì¤ë¤ª»Ð¤µ¤óÅªÂ¸ºß¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹Óºï¤ê¤ÊÂâ°÷¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÄÀÃåÎäÀÅ¤ÇIT¥¹¥¥ë¤Ë¶¯¤¤Í¥ÅùÀ¸¥¿¥¤¥×¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥à2¹æµ¡»Ø´øÃ´Åö¤ÎÊ¿ÅÄ¼Óµ¨Ìò¤Ë¤Ï¾®À¶¿å°¡Èþ¤µ¤ó¡¢ÀÎµ¤¼Á¤Î¿Í¾ðÇÉ¤ÇÂèÆó¾®Ââ¤ÎÄ´À°Ìò¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥à2¹æµ¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î´Ö¾¼É§Ìò¤Ë¾®ÎÓ¿Æ¹°¤µ¤ó¡¢¶¯¿Ù¤ÊÆùÂÎ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é²È»öÁ´ÈÌ¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¶ìÏ«¿Í¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥à1¹æµ¡¥¥ã¥ê¥¢Ã´Åö¡¢Ìø°æÍºÂÀÌò¤Ëº´Æ£¤»¤Ä¤¸¤µ¤ó¡¢180cm¶á¤¤Ä¹¿È¤À¤¬Ãæ¿È¤Ï²µ½÷¤Ê¿·¿ÍÂâ°÷¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥à2¹æµ¡¥¥ã¥ê¥¢Ã´Åö¤ÎÍ®ÌÚÈ¬µ×ËüÌò¤Ë¾¾Â¼Í®²ê¤µ¤ó¤È¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÀ¼Í¥¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡¡Ö¥¢¥Ë¥à¥µº×¡×¤ÇÂè1ÏÃºÇÂ®¾å±Ç
¡¡2·î14Æü¤ËÉðÂ¢Ìî¸ø²ñÆ²¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè4²ó¥¢¥Ë¥à¥µº×¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤Ï#ÂèÆó¾®Ââ¡×¤ÎºÇÂ®Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï½ÐÞ¼Íµ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¡¢¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¤µ¤ó¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡È¤¢¤Îº¢¡É¤¬¡¢º£¤³¤³¤Ë¡£¡Öµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼ EZY¡×¤Ï¡¢File1¤¬5·î15Æü¡¢File2¤¬8·î14Æü¡¢File3¤¬2027Ç¯3·î¤Ë·à¾ì¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
