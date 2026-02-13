¡Ø¿Ï²çÆ»¡Ù¡¢ÉâÀ¤³¨¤Ë¤Ê¤ë¡¡¿Ï²ç¤ÈÉðÂ¢¤Î¡È´àÎ®Åç¤ÎÀï¤¤¡ÉÉÁ¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡26Æü¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ï²çÆ»¡Ù¤ÎÈÏÇÏ¿Ï²ç¤ÈµÜËÜÉðÂ¢¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿ÉâÀ¤³¨¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉâÀ¤³¨¤È¤ÏÁ´Á³¤Á¤¬¤¦¡ª¡Ø¿Ï²çÆ»¡Ù¥¢¥Ë¥á¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÉâÀ¤³¨¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤ò¼ç¤È¤¹¤ëËÌ¹ñ»¥ËÚ¤Î³¨»Õ¡¦KOJIMAN¡Ê¥³¡¼¥¸¥Þ¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ê¼ê¤¬¤±¤é¤ì¤¿ÉâÀ¤³¨¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤«¤ÎÍÌ¾¤ÊÉðÂ¢¤Èº´¡¹ÌÚ¾®¼¡Ïº¤Î¡Ö´àÎ®Åç¤ÎÀï¤¤¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¼Âºß¤ÎÉâÀ¤³¨¡¢¡Ø¶å½£´ßÌøÅç µÜËÜÌµ»°»Íº´¡¹ÌÚ´ßÌø»Å¹çÇ·¿Þ¡Ù¡Ê²ÎÀîË§¸× ²è¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¿Ï²ç¤ÈÉðÂ¢¤ÎÀï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÖ¤¤Æ®µ¤¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤Ãè¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤êº£¤Ë¤â½³¤ê¤ò·«¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¿Ï²ç¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÄ¤ÎÆ®µ¤¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤ÆóÅáÎ®¤Ç·Þ¤¨·â¤ÄÉðÂ¢¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇØ·Ê¤Ë¸«¤¨¤ë¿ô¡¹¤Î¿Í¤À¤«¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿Ï²ç¤È¤È¤â¤ËÉðÂ¢¤ÈÇòÇ®¤ÎÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡È¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡É¤Î»Ñ¤â¡£
¡¡¡ÈºÇ¶¯¤ÎÃÏ²¼Æ®µ»¾ì¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÉÈÏÇÏ¿Ï²ç¤È¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¾ÝÄ§¡ã¥·¥ó¥Ü¥ë¡ä¡ÉµÜËÜÉðÂ¢¤Î¿·¤¿¤Ê¤ë¡Ö´àÎ®Åç¤ÎÀï¤¤¡×¤¬¡¢ÌöÆ°´¶°î¤ì¤ëÉâÀ¤³¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ë¼Â¸½¡£ËÜºî¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿Ï²ç¤ÈÉðÂ¢¤ÎÇ®Àï¤Ë¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢20Æü¸á¸å8»þ¤è¤êÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ï²çÆ»¡ÙÇÛ¿®Ä¾Á°ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖºÇ¶¯¤ÎÎ¢ÏÃ¡¢¿ë¤Ë²ò¶Ø¥Ã¥Ã¡ª¡×¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£Åçºê¿®Ä¹¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢ÆâÅÄÄ¾ºÈ¤¬½Ð±é¤·¡¢¡ÈºÇ¶¯¤ÎÎ¢ÏÃ¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤é18Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ÈÄ³À·Ã²ð»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢¡ÈÃÏ¾åºÇ¶¯¤Î¿Æ»Ò·ö²Þ¡É¤¬½ª·ë¤·¤¿¤Î¤Á¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Ð¥¡Ù¡ØÈÏÇÏ¿Ï²ç¡Ù¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥È¥à¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
