¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÎò»ËÅª¤Ê°µ¾¡¤ò¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿À¯¸¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤É¤¦À¯¼£¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ä¡Ö·ûË¡²þÀµ¡×¤Ê¤É¶¦ÄÌ¤¹¤ëÀ¯ºö¤âÂ¿¤¯¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬²áµî¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡¡°ìÊý¤Ç¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤È¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤â¤Á¤í¤ó°Û¤Ê¤ëÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ´Ä¶¤äÏ¢Î©Áê¼ê¡¢´±Å¡¤ò¼é¤Ã¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à°ÂÇÜ¡×¤ËÂå¤ï¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¹â»Ô¡×¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ï°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÎºÆÍè¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤Îº£¸å¤òÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îº£ÌîÇ¦»á¡Ê¸µÄ«Æü¿·Ê¹À¯¼£µ¼Ô¡Ë¤Î¸«²ò¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ÎÁªµó¤Ç¡È°µ¾¡¡É¤·¤¿À¯¸¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡º£²ó¤ÎÁªµó¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«Ì±¤À¤±¤Ç£³£±£¶µÄÀÊ¤ÈÀï¸åºÇÂ¿µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É°µ¾¡¤Ç¤·¤¿¡£Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï°Ý¿·¤Î£³£¶µÄÀÊ¤òÂ¤·¤Æ£³£µ£²µÄÀÊ¤È¡¢Á´µÄÀÊ¤Î£´Ê¬¤Î£³¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²áµî¤Î°µ¾¡¤È¸À¤ï¤ì¤ëÁªµó¤Ç¤Ï¡Ä
¢§£²£°£°£µÇ¯¡§¾®ÀôÀ¯¸¢¤Ç£²£¹£¶µÄÀÊ¡Ê¸øÌÀ£³£±¡¡·×£³£²£·¡Ë
¢§£²£°£°£¹Ç¯¡§Ì±¼çÅÞ¡¦È·»³À¯¸¢¤Ç£³£°£¸µÄÀÊ¡¡
¢§£²£°£±£²Ç¯¡§Âè£²¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç£²£¹£´µÄÀÊ¡Ê¸øÌÀ£³£±¡¡·×£³£²£µ¡Ë
¢§£²£°£±£´Ç¯¡§Âè£³¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç£²£¹£±µÄÀÊ¡Ê¸øÌÀ£³£µ¡¡·×£³£²£¶¡Ë
¢§£²£°£±£·Ç¯¡§Âè£´¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç£²£¸£´µÄÀÊ¡Ê¸øÌÀ£²£¹¡¡·×£³£±£³¡Ë
¡¡Ï¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«¸ø¹ç¤ï¤»¤ë¤È£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐºÑÀ¯ºö¤ÇÁªµó¤Ë¾¡¤Ä¢ªÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤À¯ºö¤òÄÌ¤¹
¡¡Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢»þ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤äÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¤ÎÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤À¯ºö¤ò¶¯¤¯¿ä¤·¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡££±¤Ä¤º¤Ä¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡£²£°£°£µÇ¯¡§¾®ÀôÀ¯¸¢¤ÎÂç¾¡¡ÖÍ¹À¯Ì±±Ä²½¡×
¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÄñ¹³ÀªÎÏ¤â¤¢¤ê»²µÄ±¡¤ÇÈÝ·è
¢
½°µÄ±¡¤ò²ò»¶
¢
È¿ÂÐÇÉ¤Ë»ÉµÒ¸õÊä¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢½°±¡Áª¤ÇÂç¾¡
¢¡£²£°£±£²¡Á¡§°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÎÂç¾¡¤ÈÀ¯¸¢¼Â¹Ô
¡¦£²£°£±£³Ç¯¡¡·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÂçÅ¾´¹¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×
¡¦£²£°£±£³Ç¯¡¡£··î¤Î»²±¡Áª¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£±£²·î¡ÖÆÃÄêÈëÌ©ÊÝ¸îË¡¡×¤ò¶¯¹ÔºÎ·è
¡¦£²£°£±£´Ç¯¡¡£³ÅÞ¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÃÈñÀÇ£¸¡ó¤ÎÁýÀÇ¤ò±ä´ü
¡¦£²£°£±£µÇ¯£¹·î¡¡°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¡Ê½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Ê¤É¡Ë¶¯¹ÔºÎ·èÈ¿ÂÐÇÉ¤¬¥Ç¥â
¡¦£²£°£±£·Ç¯¡¡¶¦ËÅºáË¡¡¡Ë¡Ì³°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎºÎ·è¾ÊÎ¬¡¡¶¯¹ÔºÎ·è
¡¡¡¡
¡¡²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸«¤Æ¤âÁªµó·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Êº£ÌîÇ¦»á¡Ë
¡¡¡Ö£²£°£±£µÇ¯¤Î°ÂÊÝË¡À©¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££µ£°£°£°¿Í¤°¤é¤¤¤Î¥Ç¥â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÇÜÁíÍý¤Ï¡Ø°ÂÊÝË¡À©¡Ù¤È¡Ø¶¦ËÅºá¡Ù¤ÎÁ°¤Ë¤Þ¤ºÉ¬¤º½°µÄ±¡²ò»¶¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ä¾ÃÈñÀÇ¤Î±ä´ü¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÁªµó¤Ç¾¡¤Á¡¢¤½¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¡Êºâ»º¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬°ÂÇÜÁíÍý¤ÎÊý¼°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¡½¹ñÌ±¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¤Þ¤ºÁªµó¤Ë¾¡¤Ä¡£¾¡¤Ã¤¿¸å¤Ç¡¢È¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤À¯ºö¤òÁªµó¸å¤Ë¤¹¤°¤ËÄÌ¤¹
¡¡¡Êº£ÌîÇ¦»á¡Ë
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸øÌó¤Ë¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¡¢¡Ø¶¦ËÅºá¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³¹Æ¬±éÀâ¤Ê¤É¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹â»ÔÁíÍý¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡Ø¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡Ù¤ä¡Ø¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¡Ù¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Þ¤ê³¹Æ¬¤Ç¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡Ù¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡½¡½¡½°ÂÇÜÁíÍý¤Î¤ä¤êÊý¤ò¹â»ÔÁíÍý¤Ï¿¿»÷¤Æ¤¤¤ë¤È
¡¡¡Êº£ÌîÇ¦»á¡Ë
¡¡¡Ö»ä¤Ï¤½¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÇÜÁíÍý¤Î¤ä¤êÊý¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¹â»ÔÁíÍý¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡Ö¡È£³Ê¬¤Î£²¤Ç¤ÎºÆ²Ä·è¡É¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤Ç¤¤¤¦¡È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡É¡×º£Ìî»á¤Ï»ØÅ¦
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢µëÉÕÉÕ¤¤ÎÀÇ³Û¹µ½ü¼Â»Ü¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤®¤È¤·¤Æ¡¢¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÆÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÃæ´Ö¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡Ä
¡¦ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯
¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Î¶¯²½
¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤Î¶¯²½
¡¦´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ
¡¦ËÉ±ÒÈñÁý³Û
¡¦¹ñ²È¾ðÊó¶É¤ÎÁÏÀß
¤Ê¤É¹â»ÔÁíÍý¤ÎÀ¯ºö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»²µÄ±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤Ï¹¥¤¾¡¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼Â¤ÏÀ¯ºö¤òÄÌ¤¹¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤ÏÍ¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¦°Ý¿·¤Ç·×£±£²£°µÄÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áÈ¾¿ô¤Ë¤Ï£µµÄÀÊÂ¤ê¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢½°µÄ±¡¤ÇË¡°Æ¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¸å¡¢»²µÄ±¡¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó½°µÄ±¡¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¡¢£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤ÎµÄ·è¤¬¤¢¤ì¤ÐºÆ²Ä·è¤µ¤ì¤ë¡Ö½°µÄ±¡¤ÎÍ¥±Û¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ë¡°Æ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö£³Ê¬¤Î£²¤ÇºÆ²Ä·è¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é£Ï£Ë¡×¡¢¡Ö»²µÄ±¡¤Î·Ú»ë¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â·ûË¡¤Ï¡¢£³Ê¬¤Î£²¤Î¼Â¸½¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¾®Áªµó¶èÀ©¤Î¤¿¤á£³Ê¬¤Î£²¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃæÁªµó¶èÀ©¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡È²ò»¶¸¢¤Î²ò¼á¡É¤â»¿ÈÝ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡½¡Ö£³Ê¬¤Î£²¤Ç¤ÎºÆ²Ä·è¡×¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯°ú¤Ê¤¿¤á¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤Í¡©
¡¡¡Êº£ÌîÇ¦»á¡Ë
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤Ç¤¤¤¦¡È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤ê»¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»²µÄ±¡¤¬ËÜÅö¤Ë¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ï»È¤¦¤¾¡¢¤È¡×
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¤ª¼êËÜ¤Ï¡È»Õ¡É¤È¶Ä¤°°ÂÇÜÀ¯¸¢¤«¡Ä¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡©
¡¡¼¡¤Ë¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬»Õ¤È¶Ä¤°°ÂÇÜÁíÍý¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È°ã¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉðÅÄ°ì¸²»á¤è¤ê¡Ë¡£
¢¡¶¦ÄÌÅÀ¡¡¤½¤Î¡
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÎÉ¹¥´Ø·¸¡×
¡ÖÃæ¹ñ¤È¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥´¶¡×
¢ª¤³¤Î¤³¤È¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¹â¤¤»Ù»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¶¦ÄÌÅÀ¡¡¤½¤Î¢
¡Ö¹ñ²ñ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×
¡¦£±Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¹´Â«¤µ¤ì¤ë
¡¦¼º¸À¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É
¡¡¡Êº£ÌîÇ¦»á¡Ë
¡¡¡Ö¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ØÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤ÈÉ½¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Î¹ñ²ñ¤ÇÎ©·û¡¦»ÞÌî¹¬ÃË»á¤¬Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï³¹Æ¬¤Ç¡Ø¹ñ²ñ¤Ç»ä¤Ð¤«¤ê»Ø¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¼ã´³ÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÞÌî»á¤â¡ØÁíÍý¤ËÊ¹¤¤¿¤¯¤ÆÌîÅÞ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ä¤«¤éÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¹ñ²ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Î»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢ÌîÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÁíÍý¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤È»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞÃæÆ»¤¬£µ£°µÄÀÊ¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã±¤ËµÄÀÊ¿ô¤Ç³ä¤ë¤ÈÌîÅÞ¤Î»þ´Ö¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¹ñ²ñ¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤â¸«Äê¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿·¤·¤¤À¯¸¢±¿±Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¶¦ÄÌÅÀ¡¡¤½¤Î£
¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×
¡¡¤ª¶â¤ò¤É¤ó¤É¤ó»È¤Ã¤Æ·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÁÀ¤¦
¢¡¶¦ÄÌÅÀ¡¡¤½¤Î¤
¡Ö·ûË¡²þÀµ¡×
¡¡°ÂÇÜÁíÍý¤ÎÈá´ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤È¤Ê¤ê¡¢£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤ÎµÄÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼Â¸½¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö·ûË¡²þÀµ¤âÎÏ¶¯¤¯¼è¤êÁÈ¤à¡×¡Ö¹ñÌ±ÅêÉ¼¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤â¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Êº£ÌîÇ¦»á¡Ë
¡¡¡Ö°ÂÇÜÁíÍý¤ÏÁÄÉã¤ÎÂå¤«¤é·ûË¡²þÀµ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÂÇÜÁíÍý¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹â»ÔÁíÍý¤â·ûË¡²þÀµ¤Ï¶¯¤¯²¡¤·½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë»Ù»ýÁØ¤¬¤½¤ì¤òµá¤á¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°Ý¿·¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡£·ûË¡²þÀµ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤ÆÀ¯¼£¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â°Ý¿·¤ÎÃæ¤Ë°ìÉô¤¤¤Þ¤¹¡×
°ÂÇÜÀ¯¸¢¤È¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¶¦ÄÌÅÀ¡¡°ìÊý¤Ç°ã¤¤¤Ï¡©
¡¡¤¿¤À¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤È¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Î°ã¤¤¤Ï¶¯¤ß¤È¤Ê¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
£²¿Í¤Î°ã¤¦¤È¤³¤í¡¥Ö¥ì¡¼¥ó
¢¡°ÂÇÜÁíÍý
¡¡ÂÐÃæÀ¯ºö¡¡¸øÌÀÅÞ¡¦Æó³¬½ÓÇî»á
¡¡·ÐºÑÀ¯ºö¡¡Âç³Ø¶µ¼ø¤ä¸µ´±Î½¡¢Æü¶äÁíºÛ¤â
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬¡Ö±Æ¡×¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Êº£ÌîÇ¦»á¡Ë
¡¡¡Ö²¿¤è¤êÆâÀ¯¤ä´íµ¡´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿û´±Ë¼Ä¹´±¡¢±¦ÏÓ¤Ë¤Û¤ÜÁ´ÌÌ°ÑÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢¼«Ê¬¤ÇÁ´¤ÆÊú¤¨¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÌë¤â°û¤ß²ñ¤È¤«²ñ¿©¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º¤Ë¡¢¸øÅ¡¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÀ¯ºö¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¡½¡½¡Ö¥Á¡¼¥à¹â»Ô¡×º£¸å¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Êº£ÌîÇ¦»á¡Ë
¡¡¡Ö°ÂÇÜÁíÍý¤¬ºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤Æ¹â»ÔÁíÍý¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¡¦µÓËÜ¡Ö¹â»Ô¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£À¯ºö¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÆÃ¤Ë¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¹ñ²ñ±¿±Ä¤äÅÞ¤Î¤³¤È¤Ï¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯ºö¤Ç¤â·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¤â¡¢À¯ºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡×
£²¿Í¤Î°ã¤¦¤È¤³¤í¡¡¢¡ÖÇÉÈ¶¡×
¢¡°ÂÇÜÀ¯¸¢
¡¡ÇÉÈ¶´ÖÄ´À°¤ÇÅÞÆâ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë
¡¡¿·¿Í¶µ°é¤Ë¤â
¢¡¹â»ÔÀ¯¸¢
¡¡µðÂç¤ÊÅÞÆâ¤ò¤É¤¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¡È¹â»Ô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡É£¶£¶¿Í¤Î»ØÆ³¤Ï¡©
¡¼¡¼¡¼¡ÖÇÉÈ¶¡×¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï·ë¹½Âç¤¤¤¤Î¤«¡¢¤à¤·¤í¥×¥é¥¹¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡Êº£ÌîÇ¦»á¡Ë
¡¡¡Ö¿·¿ÍµÄ°÷¤¬°ÕÃÏ°¤Ê¿·Ê¹µ¼Ô¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¡ØÎÁÄâ¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¾è¤êÊüÂê¤Ç¤¹¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶µ°é¤òÇÉÈ¶¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤ÎÌÌ¤Ç°¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸½ºß¤Ï²ò»¶¤·¤ÆÇÉÈ¶¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¹â»ÔÁíÍý¤âÁªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢ÅÞ¤Î´´Éô¤ò½¸¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ø¿·¿Í¶µ°é¤¬Âç»ö¤ä¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
£²¿Í¤Î°ã¤¦¤È¤³¤í¡¡£Ï¢Î©Áê¼ê
¢¡°ÂÇÜÀ¯¸¢
¡¡¸øÌÀ¤¬¤È¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤Ë
¢¡¹â»ÔÀ¯¸¢
¡¡°Ý¿·¤¬¥¢¥¯¥»¥ëÌò¡©
¡¡¢ªÃ¯¤¬Ä´À°Ìò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
£²¿Í¤Î°ã¤¦¤È¤³¤í¡¡¤¡Ö·ÐºÑ¾õ¶·¡×
¢¡°ÂÇÜÀ¯¸¢
¡¡±ß¹â¡¦³ô°Â¡¦¥Ç¥Õ¥ì
¢¡¹â»ÔÀ¯¸¢
¡¡±ß°Â¡¦³ô¹â¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì
¡¡¢ª·ÐºÑ³Êº¹¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡©
Ä¹´üÀ¯¸¢¤Ø¤Î¼Â¸½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¡»Ù»ýÎ¨
¢»Ô¾ì¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë
£ÆüÊÆ¡¦ÆüÃæ´Ø·¸
¡¡»Ù»ýÎ¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»Ô¾ì¤¬¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤«¤ä¡¢ÆüÊÆ¡¦ÆüÃæ´Ø·¸¤Ê¤É¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¤À¯ºö¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£